شكرا لقرائتكم خبر عن وزير البترول يصدر حركة تكليفات لتكنولوجيا المعلومات والان مع تفاصيل الخبر

أصدر المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية حركة تكليفات لتكنولوجيا المعلومات تضمنت الأتى..

المهندس / مصطفى أحمد حمدي على إبراهيم الأعصر مساعد رئيس الشركة للأعمال الرقمية بالشركة الهندسية للصناعات البترولية والكيماوية (إنبي)

حصل المهندس / مصطفى أحمد حمدي الأعصر على بكالوريوس هندسة الاتصالات من جامعة القاهرة عام ۱۹۹۰ ، وبدأ مسيرته المهنية بالشركة الهندسية للصناعات البترولية والكيماوية عام ۱۹۹۰ ، وتدرج في المناصب داخل الشركة حتى أصبح مدير عام هندسة القياس والتحكم والاتصالات عام ۲۰۲۱ ، ثم مساعد رئيس الشركة لهندسة القياس والتحكم والاتصالات عام ٢٠٢٥ .

المهندس / محمد محمود أبو المجد منصور

مساعد الرئيس التنفيذي للهيئة لتكنولوجيا المعلومات بالهيئة المصرية العامة للبترول

حصل المهندس / محمد محمود أبو المجد منصور على بكالوريوس الهندسة الكهربائية من جامعة الزقازيق عام ۱۹۹۳ ، وبدأ مسيرته المهنية في قطاع البترول عام ١٩٩٧ بشركة عجيبة للبترول، وتدرج في المناصب حتى أصبح مدير عام النظم الرقمية بالشركة الفرعونية للبترول عام ۲۰۲۰ ، ثم مساعد رئيس الشركة لتكنولوجيا المعلومات بالشركة الهندسية للصناعات البترولية والكيماوية عام ٢٠٢٣ .