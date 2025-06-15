الاقتصاد

وزير البترول يصدر حركة تكليفات لتكنولوجيا المعلومات

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القاهرة - سامية سيد - كتبت -مروة الغول

الأحد، 15 يونيو 2025 08:37 م

أصدر المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية  حركة تكليفات لتكنولوجيا المعلومات تضمنت الأتى..

المهندس / مصطفى أحمد حمدي على إبراهيم الأعصر مساعد رئيس الشركة للأعمال الرقمية بالشركة الهندسية للصناعات البترولية والكيماوية (إنبي)

حصل المهندس / مصطفى أحمد حمدي الأعصر على بكالوريوس هندسة الاتصالات من جامعة القاهرة عام ۱۹۹۰ ، وبدأ مسيرته المهنية بالشركة الهندسية للصناعات البترولية والكيماوية عام ۱۹۹۰ ، وتدرج في المناصب داخل الشركة حتى أصبح مدير عام هندسة القياس والتحكم والاتصالات عام ۲۰۲۱ ، ثم مساعد رئيس الشركة لهندسة القياس والتحكم والاتصالات عام ٢٠٢٥ .

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المهندس / محمد محمود أبو المجد منصور

مساعد الرئيس التنفيذي للهيئة لتكنولوجيا المعلومات بالهيئة المصرية العامة للبترول

حصل المهندس / محمد محمود أبو المجد منصور على بكالوريوس الهندسة الكهربائية من جامعة الزقازيق عام ۱۹۹۳ ، وبدأ مسيرته المهنية في قطاع البترول عام ١٩٩٧ بشركة عجيبة للبترول، وتدرج في المناصب حتى أصبح مدير عام النظم الرقمية بالشركة الفرعونية للبترول عام ۲۰۲۰ ، ثم مساعد رئيس الشركة لتكنولوجيا المعلومات بالشركة الهندسية للصناعات البترولية والكيماوية عام ٢٠٢٣ .

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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