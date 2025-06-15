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شكرا لقرائتكم خبر عن وزير البترول يصدر حركة تكليفات لتكنولوجيا المعلومات والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت -مروة الغولالأحد، 15 يونيو 2025 08:37 م
أصدر المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية حركة تكليفات لتكنولوجيا المعلومات تضمنت الأتى..
المهندس / مصطفى أحمد حمدي على إبراهيم الأعصر مساعد رئيس الشركة للأعمال الرقمية بالشركة الهندسية للصناعات البترولية والكيماوية (إنبي)
حصل المهندس / مصطفى أحمد حمدي الأعصر على بكالوريوس هندسة الاتصالات من جامعة القاهرة عام ۱۹۹۰ ، وبدأ مسيرته المهنية بالشركة الهندسية للصناعات البترولية والكيماوية عام ۱۹۹۰ ، وتدرج في المناصب داخل الشركة حتى أصبح مدير عام هندسة القياس والتحكم والاتصالات عام ۲۰۲۱ ، ثم مساعد رئيس الشركة لهندسة القياس والتحكم والاتصالات عام ٢٠٢٥ .
المهندس / محمد محمود أبو المجد منصور
مساعد الرئيس التنفيذي للهيئة لتكنولوجيا المعلومات بالهيئة المصرية العامة للبترول
حصل المهندس / محمد محمود أبو المجد منصور على بكالوريوس الهندسة الكهربائية من جامعة الزقازيق عام ۱۹۹۳ ، وبدأ مسيرته المهنية في قطاع البترول عام ١٩٩٧ بشركة عجيبة للبترول، وتدرج في المناصب حتى أصبح مدير عام النظم الرقمية بالشركة الفرعونية للبترول عام ۲۰۲۰ ، ثم مساعد رئيس الشركة لتكنولوجيا المعلومات بالشركة الهندسية للصناعات البترولية والكيماوية عام ٢٠٢٣ .
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