شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار اليوم الأحد 15-6-2025 أمام الجنيه.. آخر تحديث والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 15 يونيو 2025 08:00 م

سجل سعر الدولار الأمريكي اليوم الأحد 15-6-2025 أمام الجنيه بالبنك المركزي المصري 50.55 جنيه للشراء و50.69جنيه للبيع.

وينشر ”الخليج 365” تغطية لأسعار صرف الدولار فى جميع البنوك العاملة في السوق المصرية، مما يتيح للمستخدمين مقارنة الأسعار بين البنوك المختلفة واختيار أفضل العروض السعرية الخاصة بسعر الدولار، كما يتم تحديث هذه الأسعار بشكل دوري على مدار اليوم لضمان دقة المعلومات حول سعر الدولار.

وبلغ سعر الدولار فى البنك الأهلي المصري 50.56 جنيه للشراء، و50.66 جنيه للبيع، وفى بنك مصر بلغ 50.56 جنيه للشراء، و50.66 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار بالبنوك المصرية كالآتى:

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

50.56 جنيه للشراء.

50.66 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

50.56 جنيه للشراء.

50.66 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

50.56 جنيه للشراء.

50.66 جنيه للبيع.

الدولار فى البنك التجارى الدولى "CIB"

50.56 جنيه للشراء.

50.66 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

50.56 جنيه للشراء.

50.66 جنيه للبيع.