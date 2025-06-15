شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الأحد 15 يونيو 2025 عيار 21 بدون مصنعية بـ 4940 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل سعر الذهب في مصر تفاعله مع تطورات الاقتصاد العالمي، و تلعب أسعار الفائدة والتضخم العالمي دورًا رئيسيًا في تحديد مسار المعدن النفيس محليًا، وننشر اخر تطورات سعر الذهب اليوم الاحد في مصر..

- عيار 24: 5646 جنيه للجرام.

- عيار 21: 4940 جنيه للجرام.

- عيار 18: 4234 جنيه للجرام.

- الجنيه الذهب: 39,520 جنيه.

أسعار الذهب في مصر اليوم

وتجدر الإشارة إلى أن كافة الأسعار المنشورة في سياق هذا التقرير قابلة للتغير على مدار الساعة ، كما يضاف عليها رسوم المصنعية والضريبة والدمغة، بالإضافة إلى تطورات السعر الفوري للذهب عالمياً

ونفّذت قوات الاحتلال الإسرائيلي ضربات جوية استهدفت منشآت عسكرية داخل إيران، في تصعيد عسكري خطير أعاد المخاوف للأسواق العالمية ودفع المستثمرين نحو الملاذات الآمنة.

وتتغير أسعار الذهب في مصر بشكل مستمر على مدار اليوم، ويتذبذب السعر في حدود 15 إلى 20 جنيهًا صعودًا وهبوطًا، وذلك بسبب التطورات المتسارعة للذهب في البورصة العالمية، وعوامل العرض والطلب.