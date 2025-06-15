شكرا لقرائتكم خبر عن آخر تحديث لسعر الدولار اليوم الأحد 15-6-2025 أمام الجنيه المصري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقدم الخليج 365 لقرائه تحديث لحظة بلحظة لأسعار العملات وفى مقدمتها سعر الدولار اليوم الأحد 15-6-2025 أمام الجنيه المصري بعد ختام التعاملات بالبنوك المصرية، حيث سجل بالبنك المركزي المصري 50.55 جنيه للشراء و 50.69 جنيه للبيع.

و سجل سعر الدولار اليوم الأحد، بالبنك الأهلى 50.56 جنيه للشراء و50.66 جنيه للبيع، وفى بنك مصر إلى 50.56 جنيه للشراء و50.66 جنيه للبيع وفي بنك القاهرة سجل 50.56 جنيه للشراء و50.66 جنيه للبيع وفي البنك التجارى الدولى cib سعر إلى 50.56 جنيه للشراء و50.66 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار بعد ختام التعاملات اليوم كالآتى:

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

50.56 جنيه للشراء.

50.66 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

50.56 جنيه للشراء.

50.66 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

50.56 جنيه للشراء.

50.66 جنيه للبيع.

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الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

50.56 جنيه للشراء.

50.66 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

50.56 جنيه للشراء.

50.66 جنيه للبيع.