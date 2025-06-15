شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة: تنفيذ صفقة على شركة سامكريت للتنمية العمرانية بقيمة 112 مليون جنيه والان مع تفاصيل الخبر

كشف التقرير اليومي للبورصة المصرية، عن تنفيذ صفقة على شركة سامكريت مصر للتنمية العمرانية، خلال جلسة تداول اليوم الأحد، بسوق خارج المقصورة (سوق الصفقات) بحجم تداول 194 ألف سهم بقيمة 112.8 مليون جنيه، وصفقة على شركة بلادي للتنمية والتطوير السياحي والفندقي بحجم تداول 3.1 مليون سهم بقيمة 30.8 مليون جنيه، وصفقة على شركة كوالتي تريد ماجيستيك لتجارة السيراميك والبورسلين والأدوات بحجم تداول 300 ألف سهم بقيمة 3 ملايين جنيه.

وبحسب التقرير اليومي للبورصة المصرية، بلغ حجم التداول بسوق خارج المقصورة (سوق الصفقات) 5.1 مليون سهم بقيمة 149.2 مليون جنيه عبر تنفيذ 48 عملية.

وكانت البورصة المصرية، قد أنهت تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات، للجلسة الثانية على التوالي، بضغوط مبيعات المتعاملين الأجانب فيما مالت تعاملات المصريين والعرب للشراء، وخسر رأس المال السوقى 94 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.202 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 1.1 مليار ورقة مالية بقيمة 4.1 مليار جنيه، عبر تنفيذ 120.4 ألف عملية لعدد 213 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 92.25% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 3.05%، والعرب على 4.7%، واستحوذت المؤسسات على 26.52% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 73.47%.

ومالت صافي تعاملات المؤسسات المصرية والعربية والأجنبية للبيع بقيمة 115.2 مليون جنيه، 77.3 ألف جنيه، 142.3 مليون جنيه، على الترتيب، فيما مالت تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب للشراء بقيمة 172 مليون جنيه، 85.6 مليون جنيه، 2 مليون جنيه، على الترتيب.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 4.60% ليغلق عند مستوى 31016 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 4.65% ليغلق عند مستوى 38677 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 4.59% ليغلق عند مستوى 13925 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 5.19% ليغلق عند مستوى 9107 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 5.1% ليغلق عند مستوى 12403 نقطة، وانخفض مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 4.19% ليغلق عند مستوى 3229 نقطة، ونزل مؤشر تميز بنسبة 2.65% ليغلق عند مستوى 11760 نقطة، فيما ارتفع مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.16% ليغلق عند مستوى 2078 نقطة.