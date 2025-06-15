“ڤايبز العُلا” يُعلن عن إطلاق نسخة جديدة من مسرعة “رواد العُلا” لتمكين أصحاب المشاريع الناشئة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - أعلن “ڤايبز العُلا” عن فتح باب التقديم لمسرعة أعمال “رواد العُلا”، المخصصة لدعم وتمكين أصحاب المشاريع التجارية الناشئة في محافظة العُلا، من خلال برنامج تدريبي مكثّف يمتد على مدى ثلاثة أشهر، ويستهدف تنمية وتوسيع نطاق الأعمال في مختلف القطاعات التنموية، وذلك في نسخته الجديدة بعد النجاح الذي حققته النسخ السابقة من المسرعة.

ويستفيد المشاركون في المسرعة من جلسات إرشادية فردية، وورش عمل تدريبية، وفرص للعرض على المستثمرين، إضافة إلى تعزيز العلاقات التجارية وتوسيع قاعدة الشراكات.

وتنطلق رحلة البرنامج من 1 يوليو حتى نوفمبر المقبل، مع تأكيد أن التسجيل والمشاركة مجانية، وتتطلب الحضور لمقر “ڤايبز العُلا”.

وتركز المسرعة على قطاعات متنوعة تشمل: البيع بالتجزئة، والسياحة، والزراعة، وقطاع الأغذية والمشروبات، والثقافة، وغيرها من المجالات الحيوية في العُلا، وتستهدف تحديدًا سكان المنطقة من أصحاب المشاريع الصغيرة أو المنشآت متناهية الصغر، ورواد الأعمال الذين لديهم مشاريع قائمة تحقق إيرادات.

وشهدت النسخة السابقة من المسرعة نتائج متميزة، تمثلت في تحقيق المشاريع المشاركة لنمو تجاوز 38% في المبيعات، بإجمالي مبيعات فاق 6,886,700 ريال، واستحداث أكثر من 55 فرصة وظيفية، إلى جانب عقد أكثر من 15 شراكة إستراتيجية.

وللراغبين في التقديم الدخول عبر الرابط الإلكتروني https://link.rowadalula.com/WAS، إذ إن آخر موعد لاستقبال الطلبات هو 26 يونيو الجاري.

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