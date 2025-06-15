إضافة خدمة الشحن “chinook clanga” إلى ميناءي الملك عبدالعزيز بالدمام والجبيل التجاري لتعزيز ربط المملكة بـ 16 ميناءً إقليميًّا وعالميًّا

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - أعلنت الهيئة العامة للموانئ “موانئ” عن إضافة شركة “MSC” خدمة الشحن الجديدة “Chinook Clanga” إلى ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام، وميناء الجبيل التجاري؛ مما يعزز مكانة موانئ المملكة المحورية، ويرفع من تنافسيتها على الصعيدين الإقليمي والدولي.

وتعمل خدمة الشحن الجديدة على ربط ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام، وميناء الجبيل التجاري بـ 16 ميناءً إقليميًّا وعالميًّا، تشمل موانئ خليفة بن سلمان بالبحرين، وحمد القطري، ونهافا شيفا بالهند، وكولومبو بسريلانكا، وسنغافورة، وفونج تاو وهايفونج بفيتنام، ونانشا ويانتيان ونينغبو وشانغهاي وتشينغداو بالصين، وبوسان بكوريا الجنوبية، وسياتل بالولايات المتحدة الأمريكية، وفانكوفر وبرينس روبرت في كندا، بطاقة استيعابية تصل إلى 14.000 حاوية قياسية.

يأتي ذلك ضمن جهود “موانئ” لتعزيز تصنيف المملكة في مؤشرات الأداء العالمية، ورفع كفاءة العمليات التشغيلية بميناء الملك عبدالعزيز بالدمام، وميناء الجبيل التجاري؛ بما يدعم حركة الصادرات الوطنية، تماشيًا مع مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، بترسيخ مكانة المملكة مركزًا لوجستيًّا عالميًّا، ومحور ربط بين القارات الثلاث.

يذكر أن ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام، يمتلك خصائص وقدرات تشغيلية ولوجستية رائدة، عبر 43 رصيفًا مكتملة الخدمات والتجهيزات، وطاقة استيعابية تصل إلى 105 ملايين طن من البضائع والحاويات، ويمتلك ميناء الجبيل التجاري تجهيزات متطورة، قادرة على استقبال مختلف أنواع وأحجام السفن، بطاقة استيعابية تصل إلى 36 مليون طن.

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