“الزكاة والضريبة والجمارك” تُنفذ أكثر من 15 ألف زيارة تفتيشية خلال شهر مايو الماضي

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - نفذت هيئة “الزكاة والضريبة والجمارك” أكثر من 15 ألف زيارة تفتيشية خلال شهر مايو 2025م، على الأسواق والمحلات التجارية في مختلف مناطق ومدن المملكة.

وأوضحت الهيئة أن الزيارات التي نفذتها الفرق الرقابية والتفتيشية لديها، شملـت عـددًا من القطاعات التجارية، من أبرزها: قطاع التجزئة، والتبغ، والذهب، والخدمات العامة.

وأشارت الهيئة إلى أن أبرز المخالفات التي رصدتها الفرق الرقابية هي، مخالفات عدم وجود الأختام الضريبية، وعدم إصدار الإشعارات الإلكترونية مدينة أو دائنة، إضافة إلى مخالفة عدم إصدار فاتورة ضريبية إلكترونية.

وأفادت الهيئة أن هذه الزيارات؛ تهدف إلى تعزيز مستوى الالتزام بـأحكام الأنظمة الضريبية السارية في المملكة لدى المكلفين من قطـاع الأعمال، والحد من التعاملات التجارية المخالفة للتعليمات والضوابط التي تدخل في إطار اختصـاص الهيئة، إلى جانب ذلك الجهود الرقابية التي تنفذها بواسطة فرق التفتيش الميداني.

ودعت الهيئة المستهلكين، إلى الإبلاغ عن أي منشأة يُرصَد لديها أي من المخالفات الضريبية، وذلك عبر الموقع الإلكتروني (zatca.gov.sa) أو من خلال تطبيق الهيئة للهواتف الذكية (ZATCA) حيث تُقدم الهيئة مكافآتٍ تشجيعية للمُبلغين عن المخالفات الضريبية بنسبة (2,5)%من قيمة المخالفات والغرامات، وذلك بحد أقصى مليون ريال أو (1000) ريال كحد أدنى.

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