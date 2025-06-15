شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار اليوم الأحد 15-6-2025 أمام الجنيه المصرى فى ختام التعاملات والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 15 يونيو 2025 04:01 م

سجل سعر الدولار اليوم الأحد 15-6-2025 أمام الجنيه المصري فى ختام التعاملات بالبنوك المصرية، بالبنك المركزى المصري 50.55 جنيه للشراء و50.69 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار اليوم الأحد، بالبنك الأهلى 50.56 جنيه للشراء و50.66 جنيه للبيع، وفى بنك مصر إلى 50.56 جنيه للشراء و50.66 جنيه للبيع وفي بنك القاهرة سجل 50.56 جنيه للشراء و50.66 جنيه للبيع وفي البنك التجارى الدولى cib سعر إلى 50.56 جنيه للشراء و50.66 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار فى ختام التعاملات اليوم كالآتى:

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

50.56 جنيه للشراء.

50.66 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

50.56 جنيه للشراء.

50.66 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

50.56 جنيه للشراء.

50.66 جنيه للبيع.

الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

50.56 جنيه للشراء.

50.66 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

50.56 جنيه للشراء.

50.66 جنيه للبيع.