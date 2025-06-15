شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع سعر الجنيه الأسترلينى نهاية تعاملات اليوم الأحد 15-6-2025 فى البنوك والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت أسماء أمينالأحد، 15 يونيو 2025 03:55 م
تراجع سعر الجنيه الإسترليني أمام الجنيه المصرى بالبنوك العاملة بالسوق المصرى نهاية اليوم الأحد 15-6-2025، ليسجل فى البنك المركزي 67.55 جنيه للشراء، و67.77 جنيه للبيع، وسجل فى البنك الأهلى 68.34 جنيه للشراء، و69.05 جنيه للبيع.
وينشر ”الخليج 365”، آخر تحديث لسعر الجنيه الاسترليني فى كل البنوك المصرية والسوق المصرفى، ويتم عمل تحديثا فوريًا للأسعار حال تغيرها ،ما يتيح للمستخدمين مقارنة الأسعار بين البنوك المختلفة واختيار أفضل العروض السعرية الخاصة ببيع الجنيه الإسترليني
وسجل سعر الجنيه الاسترليني فى البنوك كالتالى:
سعر الجنيه الاسترليني فى البنك الأهلى المصرى
68.34 جنيه للشراء.
69.05 جنيه للبيع.
68.34 جنيه للشراء.
69.05 جنيه للبيع.
68.33 جنيه للشراء.
69.05 جنيه للبيع.
68.32 جنيه للشراء.
69.05 جنيه للبيع.
68.34 جنيه للشراء.
69.05 جنيه للبيع.
68.60 جنيه للشراء.
69.34 جنيه للبيع.
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