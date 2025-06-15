شكرا لقرائتكم خبر عن كهرباء الإسكندرية تطلق حملة للتوعية بترشد الاستهلاك والان مع تفاصيل الخبر

أطلقت شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء برئاسة المهندس إيهاب الفقى حملة للتوعية بأهمية ترشيد استهلاك الكهرباء في إطار توجيهات مجلس الوزارء بتخفيض معدلات الاستهلاك لتتمكن الدولة من الالتزام بعهدها مع المواطنين بعدم اللجوء لتخفيف أحمال الكهرباء رغم الاحداث العسكرية التي تمر بها المنطقة.

ووجهت شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء بعض النصائح للمواطنين الخاصة بترشيد استهلاك الكهرباء والحصول على أعلى كفاءة للأجهزة الكهربائية دون التوقف عن الاستخدام والذى يعود بالنفع على المواطن من خلال خفض قيمة فاتورة الكهرباء.

وشملت نصائح ترشيد الاستهلاك التي وجهتها شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء طرق الاستخدام الأمثل لتكييف الهواء والسخانات الكهربائية والغسالات والثلاجات وغيرها من الأجهزة الكهربائية التى تساهم فى خفض معدلات الاستهلاك.











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