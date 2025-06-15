شكرا لقرائتكم خبر عن هبوط المؤشر الرئيسي للبورصة بنسبة 4.6% بحلسة الأحد بتداولات 4.1 مليار جنيه والان مع تفاصيل الخبر

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات، للجلسة الثانية على التوالي، بضغوط مبيعات المتعاملين الأجانب فيما مالت تعاملات المصريين والعرب للشراء، وبلغت قيمة التداول 4.1 مليار جنيه، وخسر رأس المال السوقى 94 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.202 تريليون جنيه.

وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 4.60% ليغلق عند مستوى 31016 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 4.65% ليغلق عند مستوى 38677 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 4.59% ليغلق عند مستوى 13925 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 5.19% ليغلق عند مستوى 9107 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 5.1% ليغلق عند مستوى 12403 نقطة، وانخفض مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 4.19% ليغلق عند مستوى 3229 نقطة.