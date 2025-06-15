شكرا لقرائتكم خبر عن قفزة هائلة بـ2000 جنيه فى الجنيه الذهب خلال أسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قفز سعر الجنيه الذهب في مصر قرابة 2000 جنيها خلال تعاملات الأسبوع الماضي، وذلك عقب قفزة في عيار 21 وهو مكون الجنيه الذهب في مصر.

أسعار الذهب اليوم:

- عيار 24: 5600 جنيه للجرام.

- عيار 21: 4900 جنيه للجرام.

- عيار 18: 4200 جنيه للجرام.

- الجنيه الذهب: 39,200 جنيه.

هبوط الأسهم الأمريكية

تراجعت الأسهم الأميركية بشكل حاد، مسجلة خسائر أسبوعية، بعد أن شنت إسرائيل موجة من الغارات الجوية على إيران، وردت إيران بضرب تل أبيب، مما دفع أسعار الطاقة إلى الارتفاع، وأضاف تعقيداً جديداً في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية.

وتكبدت الأسهم خسائراً أسبوعية في نهاية الجمعة، مع عزوف المستثمرين عن المخاطرة في ظل التصعيد العسكري، وانخفض مؤشر داو جونز الصناعي 769 نقطة، أي بنحو 1.79% إلى 42.197.79 نقطة، وتراجع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 1.28% إلى 5,976.96 نقطة، كما خسر مؤشر ناسداك المركب 1.30% إلى 19.406.83 نقطة، وتراجعت أسهم نفيديا Nvidia وتسلا Tesla وغيرها من الأسهم التي قادت انتعاش السوق من أدنى مستوياته في أبريل، مع تخلي المستثمرين عن المخاطرة.

وارتفعت أسهم النفط والدفاع وارتفعت أسهم إكسون موبيل وشيفرون بأكثر من 2% و1% على التوالي، بينما قفزت أسهم لوكهيد مارتن وRTX Corp بنحو 3%.