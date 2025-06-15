شكرا لقرائتكم خبر عن "مدينة مصر" و"وهيج العقارية" يوقعان مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في السوق العقاري السعودي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خطوة استراتيجية نحو التوسع الإقليمي وتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 من خلال تطوير مشاريع عقارية مشتركة.

أعلنت شركة مدينة مصر (كود البورصة المصرية MASR.CA) – واحدة من الشركات الرائدة في مجال التطوير العقاري في مصر، عن توقيع مذكرة تفاهم مع شركة وهيج العقارية، المطور العقاري السعودي المرخص في إطار سعيها للتوسع الإقليمي وفتح آفاق استثمارية جديدة، وذلك في مقر شركة وهيج العقارية بمدينة الرياض. وقع الاتفاقية عن شركة مدينة مصر، المهندس عبد الله سلام، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب، وعن شركة وهيج العقارية، المهندس /راشد سعود الجدوع الرئيس التنفيذي.

وتهدف مذكرة التفاهم إلى دراسة وتطوير مشاريع سكنية وتجارية وإدارية في المملكة العربية السعودية، من خلال تبادل الخبرات والمعلومات الفنية والمالية، بما يواكب مستهدفات رؤية السعودية 2030، ويعزز فرص التملك السكني وجودة الحياة للمواطنين والمقيمين ويأتي توقيع مذكرة التفاهم كتعبير عن رغبة الطرفين في بناء شراكة استراتيجية واعدة.



وتعليقاً على هذه الخطوة صرح المهندس عبد الله سلام، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة مدينة مصر، قائلاً: " تمثل هذه الشراكة خطوة مهمة ضمن خطتنا التوسعية في أسواق المنطقة، وتحديداً في المملكة العربية السعودية التي تشهد طفرة عمرانية واقتصادية كبيرة. نعتز بالتعاون مع شركة وهيج العقارية، ونتطلع إلى تحويل هذه الاتفاقية إلى مشاريع حقيقية وناجحة على أرض الواقع.



من جانبه صرح المهندس راشد سعود الجدوع، الرئيس التنفيذي لشركة وهيج العقارية، قائلاً: يسعدنا التعاون مع شركة مدينة مصر ذات الخبرة الكبيرة في التطوير العقاري، ونتطلع من خلال هذه الشراكة إلى تبادل الخبرات وتنفيذ مشاريع متنوعة تسهم في دعم قطاع الإسكان وتحقيق مستهدفات التنمية الشاملة بالمملكة.



وتنص المذكرة على إمكانية تأسيس شركة تطويرعقاري مشتركة في المملكة، على أن يتم توقيع اتفاقيات مستقلة لكل مشروع تتضمن التزامات واضحة للطرفين.

— نهاية البيان —

عن مدينة مصر:

شركة مدينة مصر هي إحدى الشركات الرائدة في مجال التطوير العمراني في مصر، حيث تأسست عام 1959، ومنذ ذلك الحين أسهمت بشكل فعّال في إعادة تشكيل ملامح المشهد الحضري لمدينة القاهرة ومناطق أخرى في مختلف أنحاء البلاد. تنطلق الشركة في مسيرتها من التزام راسخ بالنمو المستدام، والابتكار، وتعزيز جودة الحياة داخل المجتمعات التي تطورها.



تشتهر شركة مدينة مصر بتقديم مشروعات سكنية وتجارية ومتعددة الاستخدامات تتميز بتكاملها وتصاميمها المستقبلية، حيث تُعد مشروعاتها البارزة مثل تاج سيتي وسراي نموذجًا لرؤيتها في بناء مجتمعات عصرية شاملة، ترتكز على سهولة الوصول، وجودة الحياة، والاستدامة طويلة المدى.



تمتلك الشركة محفظة أراضٍ استراتيجية تبلغ مساحتها 12.8 مليون متر مربع، مما يمنحها قاعدة قوية لتنفيذ خططها التوسعية على المدى الطويل، ويُعزز قدرتها على تلبية احتياجات السوق المتجددة والمتطورة.



وتسترشد شركة مدينة مصر في جميع أعمالها ببيان غايتها الطموح: قيادة النمو في مصر من خلال تطوير مجتمعات مستدامة. ومن هذا المنطلق، تواصل الشركة توسيع نطاق أعمالها على مستوى الجمهورية، مستفيدة من خبرتها العميقة في السوق، وشراكاتها المؤسسية الفاعلة، ونهجها القائم على التركيز على العملاء، لتقديم تجارب حضرية متميزة تُسهم في الارتقاء بجودة الحياة وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة.



للمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني:

www.madinetmasr.com

عن وهيج العقارية:

تُعد وهيج العقارية واحدة من أبرز وأسرع شركات التطوير العقاري نموًا في المملكة العربية السعودية، حيث تقدّم حلولًا متكاملة تغطي كافة جوانب المنتجات والخدمات العقارية. وانطلاقًا من إرث يمتد لأكثر من 40 عامًا مستمد من خبرات أجدادنا، تأسست وهيج العقارية لتلبية الاحتياجات المتزايدة في سوق العقارات السعودي المتطور.



تتميّز وهيج العقارية بالريادة في مجال التطوير والاستثمار العقاري، من خلال تقديم مشروعات عالية الجودة بتصاميم احترافية وتقنيات مبتكرة تتماشى مع متطلبات وتطلعات العملاء. ويستند سجلنا الحافل إلى معايير راسخة من الجودة والحداثة والثقة، ما جعلنا نكسب ثقة العملاء والمستثمرين على حد سواء.



تلتزم وهيج العقارية بالمساهمة الفاعلة في نمو الاقتصاد العقاري السعودي المستدام، عبر تطوير مشروعات تلبي احتياجات السوق وتُحقق في الوقت نفسه عوائد مجزية للمستثمر…