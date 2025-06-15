شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار اليوم الأحد 15-6-2025 أمام الجنيه المصرى الآن بالبنوك والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - سجل سعر الدولار اليوم الأحد 15-6-2025 أمام الجنيه المصري الآن، بالبنك المركزي المصري 49.71 جنيه للشراء و49.85 جنيه للبيع.
واستقر سعر الدولار اليوم الأحد، بالبنك الأهلى عند 50.56 جنيه للشراء و50.66 جنيه للبيع، وفى بنك مصر إلى 50.56 جنيه للشراء و50.66 جنيه للبيع وفي بنك القاهرة سجل 50.59 جنيه للشراء 50.69 جنيه البيع وفي البنك التجارى الدولى cib سعر إلى 50.56 جنيه للشراء و50.66 جنيه للبيع.وسجل سعر الدولار الان خلال التعاملات اليوم كالآتى:
سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى
50.56 جنيه للشراء.
50.66 جنيه للبيع.
50.56 جنيه للشراء.
50.66 جنيه للبيع.
50.58 جنيه للشراء.
50.68 جنيه للبيع.
50.56 جنيه للشراء.
50.66 جنيه للبيع.
50.59 جنيه للشراء.
50.69 جنيه للبيع.
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