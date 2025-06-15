شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الأحد 15 يونيو 2025 فى سلطنة.. عمان عيار 21 بـ37.175 ريال والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 15 يونيو 2025 02:00 م

شهدت أسعار الذهب اليوم بسلطنة عمان استقرارا فى الأسعار، حيث سجل عيار 24 سعر 42.500 ريال، وسط تداولات نشطة ومتابعة مستمرة من المستثمرين والمتابعين للأسعار العالمية.

سعر الذهب اليوم فى سلطنة عمان:

عيار 24 سجل 42.500 ريال

عيار 22 سجل 38.950 ريال

عيار 21 سجل 37.175 ريال

عيار 18 سجل 31.875 ريال

عيار 14 سجل 24.800 ريال

عيار 12 سجل 21.250 ريال

الأونصة 1321.675 ريال

الجنيه الذهب 297.450 ريال

الأونصة بالدولار3432.89 دولار



ونفّذت قوات الاحتلال الإسرائيلي ضربات جوية استهدفت منشآت عسكرية داخل إيران، في تصعيد عسكري خطير أعاد المخاوف للأسواق العالمية ودفع المستثمرين نحو الملاذات الآمنة.

وتراجعت العقود الآجلة للأسهم الأمريكية بشكل طفيف، مع انتقال المستثمرين من شهر مايو الإيجابي إلى شهر جديد تسوده حالة من عدم اليقين بشأن الرسوم الجمركية مما يدعم حالة الإقبال على الذهب كملاذ آمن.