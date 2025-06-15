شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الأحد 15 يونيو 2025 فى سلطنة.. عمان عيار 21 بـ37.175 ريال والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب حسام الشقويرىالأحد، 15 يونيو 2025 02:00 م
شهدت أسعار الذهب اليوم بسلطنة عمان استقرارا فى الأسعار، حيث سجل عيار 24 سعر 42.500 ريال، وسط تداولات نشطة ومتابعة مستمرة من المستثمرين والمتابعين للأسعار العالمية.سعر الذهب اليوم فى سلطنة عمان:
عيار 24 سجل 42.500 ريال
عيار 22 سجل 38.950 ريال
عيار 21 سجل 37.175 ريال
عيار 18 سجل 31.875 ريال
عيار 14 سجل 24.800 ريال
عيار 12 سجل 21.250 ريال
الأونصة 1321.675 ريال
الجنيه الذهب 297.450 ريال
الأونصة بالدولار3432.89 دولار
ونفّذت قوات الاحتلال الإسرائيلي ضربات جوية استهدفت منشآت عسكرية داخل إيران، في تصعيد عسكري خطير أعاد المخاوف للأسواق العالمية ودفع المستثمرين نحو الملاذات الآمنة.
وتراجعت العقود الآجلة للأسهم الأمريكية بشكل طفيف، مع انتقال المستثمرين من شهر مايو الإيجابي إلى شهر جديد تسوده حالة من عدم اليقين بشأن الرسوم الجمركية مما يدعم حالة الإقبال على الذهب كملاذ آمن.
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