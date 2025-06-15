نمو الناتج المحلي للإمارات 4% مسجلًا 1.77 تريليون درهم في 2024

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - حقق الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات العربية المتحدة نموًا بنسبة (4%) مسجلًا (1.77) تريليون درهم في عام 2024، مقارنة بعام 2023.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية أن هذا الأداء يأتي مدفوعًا بشكل رئيس بالنمو في القطاعات غير النفطية، التي حققت نموًا بنسبة (5%)، لتصل قيمة ناتجها المحلي إلى (1.34) تريليون درهم، مما رفع مساهمتها إلى (75.5%) من إجمالي الناتج المحلي للدولة، في مؤشر يُجسد النجاح المتواصل لسياسات التنويع الاقتصادي، فيما بلغت قيمة القطاعات والأنشطة النفطية (434) مليار درهم.

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