شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار سعر الدينار الكويتى اليوم الأحد 15-6-2025 أمام الجنيه فى البنوك والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 15 يونيو 2025 01:13 م

استقر سعر الدينار الكويتي اليوم الأحد 15-6-2025، بالبنوك المصرية، منتصف التعاملات بعد ارتفاع بنحو 100 قرش دفعة واحدة ،وفق تعاملات البنوك اليوم حيث سجل فى البنك الأهلى المصرى 161.4 جنيه للشراء و162.8جنيه للبيع.

يقدم ”الخليج 365”، خدمة تشمل نشر سعر الدينار الكويتى فى كل البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديثا فوريا للأسعار حال تغيرها.

سعر الدينار الكويتى اليوم الأحد 15- 6-2025 مقابل الجنيه، كالتالى:

الدينار الكويتى فى البنك الأهلى المصرى

161.4 جنيه للشراء.

162.8 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى بنك مصر

164.2 جنيه للشراء.

165.2 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى بنك الإسكندرية

156.6 جنيه للشراء.

162.7 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى البنك التجارى الدولى

159.2 جنيه للشراء.

162.8 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى مصرف أبو ظبى الإسلامي

160.8 جنيه للشراء.

166.2 جنيه للبيع.