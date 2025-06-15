الاقتصاد

سعر اليورو يواصل الارتفاع اليوم الأحد 15 يونيو 2025 أمام الجنيه بالبنوك المصرية

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سعر اليورو يواصل الارتفاع اليوم الأحد 15 يونيو 2025 أمام الجنيه بالبنوك المصرية

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القاهرة - سامية سيد - يواصل سعر اليورو اليوم الأحد 15 يونيو 2025 الارتفاع أمام الجنيه بالبنوك المصرية، وذلك في منتصف التعاملات وفقا لأخر تعاملات رسمية مسجلة بالبنوك.

وبلغ سعر اليورو في البنك المركزي المصري 57.64 جنيه للشراء، و57.81 جنيه للبيع، وسعر اليورو في البنك 58.13 جنيه للشراء، و58.88 جنيه للبيع، وسعر اليورو في بنك مصر 58.16 جنيه للشراء، و58.90 جنيه للبيع.

وجاء سعر اليورو فى بعض البنوك كالتالى:
سعر اليورو في البنك المركزي المصري

57.64 جنيه للشراء.

57.81 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلى المصري

58.13 جنيه للشراء.
58.88 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك مصر

58.16 جنيه للشراء.
58.90 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك الاسكندرية

58.13 جنيه للشراء.

58.87 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك التجارى الدولى

58.11 جنيه للشراء.

58.88 جنيه للبيع.

سعر اليورو في مصرف أبو ظبى الاسلامى

58.32 جنيه للشراء.
59.08 جنيه للبيع. 

سعر اليورو في بنك البركة

57.96 جنيه للشراء.

58.70 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك قناة السويس

58.32 جنيه للشراء.

59.08 جنيه للبيع.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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