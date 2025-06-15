شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع سعر الجنيه الأسترلينى بمنتصف اليوم الأحد 15-6-2025 فى البنوك المصرية والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 15 يونيو 2025 12:28 م

ارتفع سعر الجنيه الإسترليني أمام الجنيه المصرى بالبنوك العاملة بالسوق المصرى منتصف اليوم الأحد 15-6-2025، ليسجل فى البنك المركزي 67.55 جنيه للشراء، و67.77 جنيه للبيع، وسجل فى البنك الأهلى 68.38 جنيه للشراء، و69.01 جنيه للبيع.

وينشر ”الخليج 365”، آخر تحديث لسعر الجنيه الاسترليني فى كل البنوك المصرية والسوق المصرفى، ويتم عمل تحديثا فوريًا للأسعار حال تغيرها ،ما يتيح للمستخدمين مقارنة الأسعار بين البنوك المختلفة واختيار أفضل العروض السعرية الخاصة ببيع الجنيه الإسترليني



وسجل سعر الجنيه الاسترليني فى البنوك كالتالى:

سعر الجنيه الاسترليني فى البنك الأهلى المصرى

68.38 جنيه للشراء.

69.01 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني فى بنك مصر

68.35 جنيه للشراء.

69.07 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني فى بنك الإسكندرية

67.20 جنيه للشراء.

67.91 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني فى البنك التجارى الدولى

68.36 جنيه للشراء.

69.01 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني فى بنك القاهرة

68.23 جنيه للشراء.

68.95 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني فى مصرف أبو ظبى الإسلامي

68.60 جنيه للشراء.

69.34 جنيه للبيع.



