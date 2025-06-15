شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة تواصل تراجعها بمنتصف التعاملات بضغوط مبيعات محلية وأجنبية والان مع تفاصيل الخبر

واصلت مؤشرات البورصة المصرية، تراجعها بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بضغوط مبيعات المتعاملين المصريين والأجانب، فيما مالت تعاملات العرب للشراء، وسط تداولات بلغت 1.8 مليار جنيه خلال ساعتين.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 5.95% ليصل إلى مستوى 30578 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 6.05% ليصل إلى مستوى 38107 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 5.86% ليصل إلى مستوى 13741 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 6.38% ليصل إلى مستوى 8992 نقطة، وهبط "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 6.29% ليصل إلى مستوى 12248 نقطة، وانخفض مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 5.47% ليصل إلى مستوى 3185 نقطة، ونزل مؤشر تميز بنسبة 2.96% ليصل إلى مستوى 11722 نقطة.

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 70 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الأحد، وهم: مجموعة أي إف جي القابضة، زهراء المعادي للاستثمار والتعمير، بريميم هيلثكير جروب، العبور للاستثمار العقاري، العربية للمحابس، القناة للتوكيلات الملاحية، المصرية لنظم التعليم الحديثة، بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية، فتنس برايم للأندية الصحية، الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع، الشرقية الوطنية للأمن الغذائي، الصعيد العامة للمقاولات والاستثمار العقاري، العربية لمنتجات الألبان-باندا، الألومنيوم العربية، أسمنت سيناء، مصر لإنتاج الأسمدة-موبكو، العربية للأسمنت، الصناعات الكيماوية المصرية-كيما، نهر الخير للتنمية والاستثمار الزراعي.

كما تم إيقاف تداول أسهم: الشمس للإسكان والتعمير، راية القابضة للاستثمارات المالية، أجواء للصناعات الغذائية-مصر، المجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية، القاهرة للزيوت والصابون، أوراسكوم للتنمية مصر، بنك كريدي اجريكول مصر، الحديد والصلب للمناجم والمحاجر، العربية للصناعات الهندسية، العز للسيراميك والبورسلين-الجوهرة، المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي، اكت فايننشال للاستشارات، المجموعة المصرية العقارية، سماد مصر ايجيفرت، كونتكت المالية القابضة، المنصورة للدواجن، كفر الزيات للمبيدات والكيماويات، كريستمارك للمقاولات والتطوير العقاري، جوجرين للاستثمار الزراعي والتنمية، الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية.

وكذلك تم إيقاف تداول أسهم: اراب للتنمية والاستثمار العقاري، واي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية، والكابلات الكهربائية المصرية، واسيك للتعدين-اسكوم، وكوبر للاستثمار التجاري والتطوير العقاري، وام ام جروب للصناعة والتجارة العالمية، وماكرو جروب للمستحضرات الطبية-ماكرو كابيتال، والقاهرة الوطنية للاستثمار والأوراق المالية، وهيبكو للاستثمارات التجارية والتنمية العقارية، وأوراسكوم المالية القابضة، وبي اي جي للتجارة والاستثمار، واودن للاستثمارات المالية، والمؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات، والأولى للاستثمار والتنمية العقارية، والعامة لمنتجات الخزف والصيني، والعالمية للاستثمار والتنمية، والنصر للأعمال المدنية، والمصرية للدواجن، وديجيتايز للاستثمار والتنمية العقارية، وبريميم هيلثكير جروب، والإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية-فوديكو، وغاز مصر، والقاهرة للإسكان والتعمير، ووثائق صندوق استثمار أدون للاستثمار في الأسهم المصرية، والقلعة للاستثمارات المالية، وفرتيكا للصناعة والتجارة، والإسكندرية الوطنية للاستثمارات المالية، ورواد السياحة-الرواد، وأم بي للهندسة، وأصول للوساطة في الأوراق المالية، والعامة لاستصلاح الأراضي.

تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم، خلال جلسة تداول يوم الخميس الماضي، إذ اشترى داخليين بشركات الشرقية الوطنية للأمن الغذائي، وأبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية، ومينا للاستثمار السياحي والعقاري، وبالم هيلز للتعمير، ومجموعة أي أف جي القابضة، وسي اي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، والمصرية للمنتجعات السياحية، وديجيتايز للاستثمار والتقنية، والاتحاد الصيدلي للخدمات الطبية والاستثمار عدد 4088 سهمًا، 500 ألف سهم، 103 آلاف سهم، 1.7 مليون سهم، 5429 سهمًا، 116.8 ألف سهم، 140.4 ألف سهم، 33.6 ألف سهم، 1.1 مليون سهم، 14 ألف سهم، على الترتيب.

كما اشترت مجموعة مرتبطة بداخليين بالشركة المصرية للمنتجعات السياحية عدد 10 ملايين سهم، واشترى مساهم رئيسي بشركة مستشفى النزهة الدولي عدد 8897 سهمًا.

فيما باعت مجموعة مرتبطة بداخليين بشركات البنك التجاري الدولي-مصر (سي أي بي)، والمصرية للمنتجعات للسياحية، وديجيتايز للاستثمار والتقنية عدد 2000 سهم، 10 ملايين سهم، 1.1 مليون سهم، على الترتيب، وباع داخليين بشركات مصر الوطنية للصلب-عتاقة، والبنك التجاري الدولي-مصر (سي أي بي)، والبنك المصري لتنمية الصادرات، وبالم هيلز للتعمير، ومجموعة أي أف جي القابضة، ومجموعة طلعت مصطفى القابضة، وديجيتايز للاستثمار والتقنية، والاتحاد الصيدلي للخدمات الطبية والاستثمار عدد 1.4 مليون سهم، 39.5 ألف سهم، 6784 سهمًا، 20 ألف سهم، 40 ألف سهم، 305 آلاف سهم، 2000 سهم، على الترتيب.



أعلنت الشركة العربية لحليج الأقطان، عن بيع المساهم بيت الخبرة القابضة-كامار عدد 556 آلاف سهم بسعر 9.32 جنيه بقيمة إجمالية 5.2 مليون جنيه لتنخفض نسبة المساهم من 3.081% إلى 2.871%، ونفذت الصفقة من خلال شركات بايونيرز وسيجما وهيرميس للوساطة في الأوراق المالية.

كما أعلنت شركة ديجيتايز للاستثمار والتقنية، عن بيع المساهم آية محمود عبد الحميد عتلم عدد 1.1 مليون سهم بسعر 4.76 جنيه بقيمة إجمالية 5.4 مليون جنيه لتنخفض نسبة المساهم من 6.04% إلى 4.97%، ونفذت الصفقة من خلال شركة نعيم للوساطة في الأوراق المالية.



أعلنت عدد من الشركات المقيدة بالبورصة، نتائج الأعمال عن الفترة المنتهية في 31 ديسمبر عام 2024، ففي قطاع السياحة والترفيه، حققت شركة الشمس بيراميدز للفنادق والمنشآت السياحية، إيرادات بقيمة 38 ألف دولار خلال الفترة المنتهية في 31 مارس من عام 2025 مقابل 189.8 ألف دولار خلال الفترة المماثلة من عام 2024، وبلغ صافي الخسارة بعد الضريبة 9.4 مليون دولار مقارنة بأرباح بقيمة 1.9 مليون دولار.

وفي قطاع العقارات، حققت شركة القاهرة للإسكان والتعمير، إيرادات بلغت 157.2 مليون جنيه خلال الفترة المنتهية في 31 مارس عام 2025 مقابل 111.9 مليون جنيه إيرادات خلال الفترة المماثلة من عام 2024، وبلغ صافي الربح بعد الضريبة 14.1 مليون جنيه مقابل أرباح بقيمة 1.1 مليار جنيه.

وفي قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات، حققت شركة الأهرام للطباعة والتغليف، مبيعات بلغت 6.046 مليون جنيه خلال الفترة المنتهية في 31 مارس عام 2025 مقابل 6.3 مليون جنيه إيرادات خلال الفترة المماثلة من عام 2024، وبلغ صافي الخسارة بعد الضريبة 4.4 مليون جنيه مقابل خسائر بقيمة 5.7 مليار جنيه.

في سياق آخر أعلنت شركة أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية، عن بدء تنفيذ خطة صيانة مكثفة لمصانع الشركة على مدار الساعة لحين تحسن ظروف التشغيل، وذلك نتيجة لتداعيات الحرب بالشرق الأوسط وتأثر إمدادات الغاز الطبيعي للمصانع.

كما أعلنت شركة مطاحن ومخابز شمال القاهرة، عن تطوير وتحديث عدد 13 منفذًا من أصل 21 منفذًا ومستودع، وهي أصول مملوكة للشركة داخل نطاق القاهرة الكبرى، كقيمة مضافة لتعزيز مبيعاتها وتسويق منتجاتها من الدقيق الفاخر والمكرونة والنواشف، في إطار سعي الشركة لاستثمار أصولها.