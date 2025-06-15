شكرا لقرائتكم خبر عن 10 معلومات عن خسائر الأسواق العالمية بسبب توترات الشرق الأوسط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الأسواق العالمية موجة اضطرابات حادة خلال الأسبوع الماضي بسبب التصعيد العسكري الخطير بين إسرائيل وإيران، ما أدى إلى تراجع جماعي في الأسهم الأميركية والأوروبية، وقفزات بأسعار النفط والذهب، وسط لجوء المستثمرين للملاذات الآمنة.

وتكبدت المؤشرات خسائر أسبوعية كبيرة، بينما كان الذهب هو الرابح الأكبر مدفوعًا بتزايد المخاوف من استمرار التصعيد، وفيما يلي أهم المعلومات عن تطورات الأسواق.



1. الأسهم الأمريكية تتراجع بشدة: داو جونز خسر 769 نقطة، وناسداك وستاندرد آند بورز فقدا أكثر من 1.2% لكل منهما في ختام الأسبوع، بسبب القصف المتبادل بين إسرائيل وإيران.



2. الأسهم الأوروبية تنزف أيضًا: مؤشر "ستوكس 600" فقد نحو 0.98%، وقطاع السياحة والترفيه كان الأكثر تضررًا بتراجع 2.6%.



3. قطاع الدفاع والطاقة ينتعش: ارتفعت أسهم شركات مثل "لوكهيد مارتن" و"RTX" بأكثر من 3%، بجانب مكاسب ملحوظة لأسهم النفط مثل "إكسون موبيل" و"شيفرون".



4. النفط يقفز لأعلى مستوى في 6 أشهر: بسبب المخاوف من تعطل الإمدادات، خاصة بعد تهديد إيران بإغلاق مضيق هرمز، مما يعيد شبح التضخم العالمي.



5. الذهب هو الملاذ الآمن الأول: ارتفع بنسبة 3.7% خلال الأسبوع، مسجلًا 3446 دولارًا للأونصة، وهو أعلى مستوى له منذ شهرين.



6. توقعات بمزيد من الصعود للذهب: "جولدمان ساكس" يتوقع بلوغ الذهب 3700 دولار في 2025 و4000 دولار في 2026، بينما يتوقع "بنك أوف أمريكا" بلوغه 4000 دولار خلال 12 شهرًا.



7. الطلب على الذهب الاستثماري يعود تدريجيًا: تقارير المضاربة تظهر تراجعًا طفيفًا في عقود البيع، ما قد يشير إلى استعداد الأسواق لزيادة الشراء مجددًا.



8. الذهب في مصر يقفز بنسبة 4.1%: عيار 21 وصل إلى 4840 جنيهًا للجرام بعد اختراق واضح لمستوى المقاومة 4700 و4800 جنيه.



9. الدولار يعود للارتفاع محليًا: سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري يشهد موجة صعود جديدة، ما يدعم زيادة أسعار الذهب في السوق المحلي.



10. المخاوف الجيوسياسية هي المحرك الرئيسي: استمرار التصعيد بين إسرائيل وإيران يزيد من احتمالات طول أمد التوتر، مما يدعم استمرار الطلب على الذهب والنفط ويضغط على الأسهم العالمية.