شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الأحد 15 يونيو 2025 عيار 14 بدون مصنعية بـ 3266 جنيها والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب حسام الشقويرىالأحد، 15 يونيو 2025 12:00 ص
لا تزال أسعار الذهب في مصر مرتبطة بتحركات الأسواق العالمية، حيث تؤثر أسعار النفط، والسياسات النقدية، وتقلبات العملات الرئيسية في توجهات المستثمرين، و تتابع الأسواق المحلية أسعار الذهب وسط تأثيرات التوترات الجيوسياسية العالمية، والتي تلعب دورًا في تحديد توجهات الطلب على المعدن النفيس، وننشر اخر تطورات سعر الذهب اليوم الاحد في مصر.
أسعار الذهب في مصر اليوم:
- عيار 24: 5560 جنيهًا للجرام
- عيار 21: 4865 جنيهًا للجرام
- عيار 18: 4170 جنيهًا للجرام
- عيار 14: 3266 جنيها للجرام
- الجنيه الذهب: 38,920 جنيه
وتجدر الإشارة إلى أن كافة الأسعار المنشورة في سياق هذا التقرير قابلة للتغير على مدار الساعة ، كما يضاف عليها رسوم المصنعية والضريبة والدمغة، بالإضافة إلى تطورات السعر الفوري للذهب عالمياً.
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