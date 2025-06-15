شكرا لقرائتكم خبر عن استعلم والغ خدمات القيمة المضافة على هاتفك عبر هذا الكود والان مع تفاصيل الخبر

تعد خدمات القيمة المضافة مصدر قلق للعديد من مستخدمي الهواتف المحمولة، سواء بسبب الاشتراك غير المقصود بها أو تكلفتها المرتفعة، وفي هذا الإطار يتيح الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات كودًا موحدًا يساعد المستخدم على التحكم في هذه الخدمات بشكل كامل عبر كود *155#.

إليك كل ما تريد معرفته عن كود *155# في نقاط:

الكود الموحد للاستعلام والإلغاء

يمكنك استخدام الكود المجاني *155# للاستعلام عن جميع خدمات القيمة المضافة المشترك بها، وإلغاء أي خدمة لا ترغب فيها.

حل لمشكلة الاشتراكات غير المرغوبة

جاء هذا الكود استجابةً للشكاوى المتكررة حول اشتراك المستخدمين في خدمات ترفيهية وإخبارية ورياضية وألعاب إلكترونية دون علمهم، مما كان يسبب لهم تكاليف إضافية غير مبررة.

وداعًا للبحث عن أكواد متعددة

لم تعد بحاجة للبحث عن أكواد إلغاء مختلفة لكل خدمة على حدة، فالكود *155# يجمع لك كل ما تحتاجه في مكان واحد.

حماية لحقوق المستخدمين

يهدف هذا الإجراء إلى حماية حقوق مستخدمي خدمات الاتصالات، وتمكينهم من اختيار الخدمات الأنسب لهم بشفافية كاملة وسهولة في التعامل.