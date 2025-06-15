الاقتصاد

49.42 جنيه للشراء.. سعر الدولار أمام الجنيه اليوم الأحد 15 يونيو 2025

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49.42 جنيه للشراء.. سعر الدولار أمام الجنيه اليوم الأحد 15 يونيو 2025

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القاهرة - سامية سيد - بلغ سعر الدولار الأمريكي فى البنك الأهلي المصري 49.72 جنيه للشراء و49.82 جنيه للبيع، وسعر الدولار فى بنك مصر 49.72 جنيه للشراء، و49.82 جنيه للبيع، وفى بنك الإسكندرية سجل 49.72 جنيه للشراء، و49.82 جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار الأمريكي اليوم الأحد 15 يونيو 2025، في البنك المركزي المصري 49.42 جنيه للشراء، و49.56 جنيه للبيع، وفقا لآخر تعاملات بنكية مسجلة بالبنوك.

وجاء سعر الدولار في بعض بالبنوك المصرية كالآتى:

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى
49.72 جنيه للشراء.
49.82 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر
49.72 جنيه للشراء.
49.82 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية
49.72 جنيه للشراء.
49.82 جنيه للبيع.

الدولار فى البنك التجارى الدولى "CIB"
49.72 جنيه للشراء.
49.82 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة
49.72 جنيه للشراء.
49.82 جنيه للبيع.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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