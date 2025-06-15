49.42 جنيه للشراء.. سعر الدولار أمام الجنيه اليوم الأحد 15 يونيو 2025

سجل سعر الدولار الأمريكي اليوم الأحد 15 يونيو 2025، في البنك المركزي المصري 49.42 جنيه للشراء، و49.56 جنيه للبيع، وفقا لآخر تعاملات بنكية مسجلة بالبنوك.

القاهرة - سامية سيد - بلغ سعر الدولار الأمريكي فى البنك الأهلي المصري 49.72 جنيه للشراء و49.82 جنيه للبيع، وسعر الدولار فى بنك مصر 49.72 جنيه للشراء، و49.82 جنيه للبيع، وفى بنك الإسكندرية سجل 49.72 جنيه للشراء، و49.82 جنيه للبيع.

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محمد يوسف

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