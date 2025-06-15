شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الأحد 15 يونيو 2025 في السعودية عيار 18 بـ 310.50 ريال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجلت أسعار الذهب في السعودية اليوم تحركات جديدة، ويحرص المواطنون والمستثمرون على متابعة تطورات الأسعار، خاصة مع تأثير التغيرات العالمية على السوق المحلية، ويأتي ذلك في ظل ترقب الأسواق لأي مستجدات قد تؤثر على سعر المعدن الأصفر عالميًا ومحليًا.

سعر الذهب اليوم في السعودية

عيار 24 سجل 414.00 ريال

عيار 22 سجل 379.50 ريال

عيار 21 سجل 362.25 ريال

عيار 18 سجل 310.50 ريال

عيار 14 سجل 241.50 ريال

عيار 12 سجل 207.00 ريال



الاونصة12873.25 ريال

الجنيه الذهب2897.25 ريال

الأونصة بالدولار3432.89 دولار

ويمضي الذهب في تحقيق مكاسب لليوم الثالث على التوالي، متجهًا لتسجيل ارتفاع أسبوعي بنسبة تقارب 3.5%، ما يشير إلى كسر الاتجاه العرضي الذي سيطر على حركة الأسعار مؤخرًا واقترابها من أعلى مستوى تاريخي عند 3500 دولار للأونصة.

ويأتي هذا التحول الحاد في الأسواق عقب شن الكيان الصهيوني ضربات جوية استهدفت منشآت نووية داخل إيران، ما أجج المخاوف بشأن تصاعد النزاع في المنطقة، بالتزامن مع تعثر المفاوضات الأمريكية الرامية لوقف الأنشطة النووية الإيرانية. ومع ازدياد التوترات الجيوسياسية، اتجه المستثمرون نحو الذهب كملاذ آمن، متجاهلين أي تطورات على صعيد المفاوضات التجارية.