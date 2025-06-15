شكرا لقرائتكم خبر عن 49.42 جنيه للشراء.. سعر الدولار اليوم الأحد 15 يونيو 2025 أمام الجنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجل سعر الدولار الأمريكي اليوم الأحد 15 يونيو 2025، في البنك المركزي المصري 49.42 جنيه للشراء، و49.56 جنيه للبيع، وفقا لآخر تعاملات بنكية مسجلة بالبنوك.

وبلغ سعر الدولار الأمريكي فى البنك الأهلي المصري 49.72 جنيه للشراء و49.82 جنيه للبيع، وسعر الدولار فى بنك مصر 49.72 جنيه للشراء، و49.82 جنيه للبيع، وفى بنك الإسكندرية سجل 49.72 جنيه للشراء، و49.82 جنيه للبيع.

وجاء سعر الدولار في بعض بالبنوك المصرية كالآتى:

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

49.72 جنيه للشراء.

49.82 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

49.72 جنيه للشراء.

49.82 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

49.72 جنيه للشراء.

49.82 جنيه للبيع.

الدولار فى البنك التجارى الدولى "CIB"

49.72 جنيه للشراء.

49.82 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

49.72 جنيه للشراء.

49.82 جنيه للبيع.