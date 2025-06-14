الاقتصاد

سعر الذهب اليوم السبت 14 يونيو 2025 عيار 18 بدون مصنعية بـ 4170 جنيها

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سعر الذهب اليوم السبت 14 يونيو 2025 عيار 18 بدون مصنعية بـ 4170 جنيها

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القاهرة - سامية سيد - كتب حسام الشقويرى

السبت، 14 يونيو 2025 08:41 م

تتأثر أسعار الذهب في مصر  بتوجهات السوق العالمية، ومنها قرارات البنوك المركزية الكبرى وتحركات الدولار الأمريكي..

 
اسعار الذهب اليوم فى مصر

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  • عيار 24: 5560 جنيهًا للجرام
  • عيار 21: 4865 جنيهًا للجرام
  • عيار 18: 4170 جنيهًا للجرام
  • الجنيه الذهب: 38,920 جنيه


افتتح الذهب تداولات شهر يونيو على ارتفاع ملحوظ وذلك بعد أن شنت أوكرانيا هجومًا كبيراً بطائرة بدون طيار ضد روسيا، مما أثر بشكل كبير على محادثات السلام ، لتبدي موسكو نية ضعيفة للتوصل إلى وقف إطلاق نار بشكل دائم.

ويأتي هذا التحول  في الأسواق عقب شن الكيان الصهيوني ضربات جوية استهدفت منشآت نووية داخل إيران، ما أجج المخاوف بشأن تصاعد النزاع في المنطقة، بالتزامن مع تعثر المفاوضات الأمريكية الرامية لوقف الأنشطة النووية الإيرانية. ومع ازدياد التوترات الجيوسياسية، اتجه المستثمرون نحو الذهب كملاذ آمن، متجاهلين أي تطورات على صعيد المفاوضات التجارية.


 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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