شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم السبت 14 يونيو 2025 .. عيار 21 بدون مصنعية بـ4865 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل سعر الذهب في مصر تفاعله مع تطورات الاقتصاد العالمي، و تلعب أسعار الفائدة والتضخم العالمي دورًا رئيسيًا في تحديد مسار المعدن النفيس محليًا، وننشر اخر تطورات سعر الذهب اليوم السبت في مصر



أسعار الذهب في مصر اليوم



- عيار 24: 5560 جنيهًا للجرام

عيار 21: 4865 جنيهًا للجرام

عيار 18: 4170 جنيهًا للجرام

الجنيه الذهب: 38,920 جنيه

خلال شهر مايو شهد الذهب تذبذب حاد لينهي التداولات بارتفاع طفيف بمقدار 0.1% حيث افتتح تداولات مايو عند 3285 دولار للأونصة وأغلق عند 3289 دولار للأونصة، وبهذا الارتفاع الطفيف على المستوى الشهري يكون الذهب قد سجل ارتفاع للشهر الخامس على التوالي، وفق تحليل جولد بيليون.



واكتسب الذهب قوة مدفوعًا بالمخاوف بشأن تأثير الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وعمليات البيع الأخيرة في أسواق الأسهم.

وتجدر الإشارة إلى أن كافة الأسعار المنشورة في سياق هذا التقرير قابلة للتغير على مدار الساعة ، كما يضاف عليها رسوم المصنعية والضريبة والدمغة، بالإضافة إلى تطورات السعر الفوري للذهب عالمياً



