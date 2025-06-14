شكرا لقرائتكم خبر عن على مدار الساعة.. سعر الدولار اليوم السبت 14-6-2025 أمام الجنيه والان مع تفاصيل الخبر

سجل سعر الدولار اليوم السبت 14-6-2025 أمام الجنيه بالبنك المركزي المصري 49.42 جنيه للشراء و49.56 جنيه للبيع، وفقا لآخر تحديث مسجل بالبنوك المصرية.

ويحرص ”الخليج 365” على تزويد قرائه بأحدث المعلومات حول أسعار العملات المختلفة، بما في ذلك سعر الدولار مقابل الجنيه المصري وبذلك، يمكن للمصريين في الخارج والداخل لمتابعة هذه الأسعار واتخاذ قراراتهم حول تحويل العملات بشكل مدروس ووفق معلومات سوق الصرف.

وبلغ سعر الدولار فى البنك الأهلي المصري 49.72 جنيه للشراء و49.82 جنيه للبيع ، وفي بنك القاهرة سجل 49.72 جنيه للشراء و49.82 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار بعد ختام التعاملات بالبنوك المصرية كالآتى:

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

49.72 جنيه للشراء.

49.82 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

49.72 جنيه للشراء.

49.82 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

49.72 جنيه للشراء.

49.82 جنيه للبيع.

الدولار فى البنك التجارى الدولى "CIB"

49.72 جنيه للشراء.

49.82 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

49.72 جنيه للشراء.

49.82 جنيه للبيع.