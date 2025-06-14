شكرا لقرائتكم خبر عن الجنيه الذهب يرتفع إلى 38,920 جنيهًا بالتداولات المسائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفع سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم السبت 14 يونيو 2025، عقب زيادة ملحوظة لعيار 21 لأعلى مستوى في 40 يومًا بسبب أحداث الشرق الأوسط.

تزامن مع تصاعد التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط، ويسجل الذهب أعلى مستوى في شهر تقريباً، وسط توقعات بمزيد من الارتفاع في حالة تنامي الصراع.

سعر الذهب في مصر اليوم:

عيار 24: 5560 جنيهًا للجرام

عيار 21: 4865 جنيهًا للجرام

عيار 18: 4170 جنيهًا للجرام

الجنيه الذهب: 38,920 جنيه

و نفّذت قوات الاحتلال الإسرائيلي ضربات جوية استهدفت منشآت عسكرية داخل إيران، في تصعيد عسكري خطير أعاد المخاوف للأسواق العالمية ودفع المستثمرين نحو الملاذات الآمنة.

ويُنظر إلى الذهب تقليديًا باعتباره أداة تحوط ضد التضخم والأزمات، خاصة في أوقات الاضطرابات السياسية والاقتصادية، ومع اشتداد التوتر في منطقة الشرق الأوسط، عاد الذهب ليؤكد مكانته كأحد أكثر الأصول أمانًا للمستثمرين.

تشهد أسعار الذهب في مصر تحركات مستمرة على مدار اليوم، حيث يتراوح التغير في السعر بين 20 إلي 30 جنيهًا صعودًا وهبوطًا، تأثرًا بتقلبات السعر الفوري في البورصات العالمية، وكذلك وفقًا لعوامل العرض والطلب المحلية، وسعر صرف الجنيه أمام الدولار.