شكرا لقرائتكم خبر عن 4170 جنيهًا للجرام لعيار 18.. تحديث سعر الذهب اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد سعر الذهب في مصر اليوم السبت 14 يونيو 2025 حالة من الاستقرار خلال مستهل التعاملات المسائية، عقب ارتفاعًا ملحوظًا لأعلى مستوى في 40 يومًا بسبب أحداث الشرق الأوسط.

تزامن صعود الذهب مع تصاعد التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط، ويسجل الذهب أعلى مستوى في شهر تقريباً، وسط توقعات بمزيد من الارتفاع في حالة تنامي الصراع

سعر الذهب في مصر اليوم:

عيار 24: 5560 جنيهًا للجرام

عيار 21: 4865 جنيهًا للجرام

عيار 18: 4170 جنيهًا للجرام

الجنيه الذهب: 38,920 جنيه

سجل سعر أونصة الذهب العالمي ارتفاعا خلال الأسبوع الماضي بنسبة 3.7% ليسجل أعلى مستوى منذ شهرين عند 3446 دولار للأونصة وكان قد افتتح تداولات الأسبوع عند المستوى 3317 دولار للأونصة ليغلق الأسبوع عند المستوى 3432 دولار للأونصة، وفق جولد بيليون.

شهد الذهب ارتفاع يوم أمس الجمعة ليقترب من أعلى مستوى تاريخي سجله في ابريل الماضي عند 3500 دولار للأونصة، وذلك بعد تزايد الطلب على الملاذ الآمن بشكل كبير في الأسواق بسبب التوترات الجيوسياسية.

شن الكيان الصهيوني في الساعات الأولى من يوم الجمعة سلسلة من الضربات على إيران، لتدعي أنها هاجمت منشآت نووية ومصانع صواريخ، كما قامت باغتيال قادة عسكريين في عملية قد تكون مطولة لمنع طهران من صنع سلاح نووي.

و نفّذت قوات الاحتلال الإسرائيلي ضربات جوية استهدفت منشآت عسكرية داخل إيران، في تصعيد عسكري خطير أعاد المخاوف للأسواق العالمية ودفع المستثمرين نحو الملاذات الآمنة.

ويُنظر إلى الذهب تقليديًا باعتباره أداة تحوط ضد التضخم والأزمات، خاصة في أوقات الاضطرابات السياسية والاقتصادية، ومع اشتداد التوتر في منطقة الشرق الأوسط، عاد الذهب ليؤكد مكانته كأحد أكثر الأصول أمانًا للمستثمرين.

تشهد أسعار الذهب في مصر تحركات مستمرة على مدار اليوم، حيث يتراوح التغير في السعر بين 20 إلي 30 جنيهًا صعودًا وهبوطًا، تأثرًا بتقلبات السعر الفوري في البورصات العالمية، وكذلك وفقًا لعوامل العرض والطلب المحلية، وسعر صرف الجنيه أمام الدولار.