شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الريال القطرى اليوم السبت 14 -6-2025 فى البنوك الرئيسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر سعر صرف الريال القطري مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 14يونيه 2025 ،ويتم تحديث هذه الأسعار بشكل لحظي طوال اليوم، مما يضمن للعملاء والمهتمين بأسواق الصرف الحصول على معلومات دقيقة وموثوقة.

هذه الأسعار تتيح للعملاء اتخاذ قرارات مستنيرة حول سعر الريال القطري، سواء كانوا يستعدون للقيام بتعاملات مالية أو يرغبون في متابعة التقلبات في أسواق الصرف.



وسجل سعر الريال القطرى اليوم فى بعض البنوك الأتى:

سعر الريال القطرى فى البنك المركزى

13.625 جنيه للشراء.

13.694 جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بنك مصر

12.732 جنيه للشراء.

13.683 جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بنك القاهرة

12.732 جنيه للشراء.

13.666 جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بنك الأهلى

12.619 جنيه للشراء.

13.666 جنيه للبيع

سعر الريال القطرى فى بنك الأسكندرية

12.7 جنيه للشراء.

13.67 جنيه للبيع