شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم السبت 14 يونيو 2025 فى الكويت والان مع تفاصيل الخبر

شهدت أسعار الذهب اليوم فى الكويت استقرارا نسبيا فى الأسعار، حيث سجل عيار 24 سعر 33.650 دينار، ويترقب المستثمرون في الكويت توجهات أسعار الذهب اليوم، في ظل تأثير التغيرات الاقتصادية العالمية على حركة الأسواق المحلية، ومتأثرة بعدة عوامل محلية وعالمية، مثل أسعار الذهب في الأسواق العالمية،

سعر الذهب اليوم فى الكويت

عيار 24 سجل 33.650 دينار

عيار 22 سجل 30.850 دينار

عيار 21 سجل 29.450 دينار

عيار 18 سجل 25.225 دينار

عيار 14 سجل 19.625 دينار

عيار 12 سجل 16.825 دينارالاونصة 1046.475 دينار

الجنيه الذهب235.525 دينار

الأونصة بالدولار3432.90 دولار

مع تصاعد التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط، ويسجل الذهب أعلى مستوى في شهر تقريبًا، وسط توقعات بمزيد من الارتفاع في حالة تنامي الصراع.

ونفّذت قوات الاحتلال الإسرائيلي ضربات جوية استهدفت منشآت عسكرية داخل إيران، في تصعيد عسكري خطير أعاد المخاوف للأسواق العالمية ودفع المستثمرين نحو الملاذات الآمنة

وسجلت طلبات إعانة البطالة الأمريكية ارتفاعًا إلى 240 ألف طلب، ما يعكس ضعفًا في سوق العمل الأمريكي. في نفس السياق، انكمش الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي بنسبة 0.2% في الربع الأول، مما زاد من احتمالات التباطؤ الاقتصادي. في ظل ذلك، تراجعت توقعات خفض الفائدة إلى مرتين فقط خلال 2025، بعدما كانت التوقعات تشير إلى ثلاث مرات سابقًا، هذه المستجدات قللت من قوة الدولار مؤقتًا، مما دعم الذهب بشكل جزئي.

كما ساهم صعود الدولار القوي في زيادة الضغط على أسعار المعدن النفيس.

