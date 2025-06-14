شكرا لقرائتكم خبر عن سعر اليورو اليوم السبت 14 يونيو 2025 أمام الجنيه بالبنك المركزى المصرى والان مع تفاصيل الخبر

سجل سعر اليورو اليوم السبت 14 يونيو 2025 أمام الجنيه في البنك المركزي المصري 57.64 جنيه للشراء، و57.81 جنيه للبيع، وفقا لآخر تعاملات رسمية مسجلة بالبنوك.

وبلغ سعر اليورو في البنك الأهلى المصري 57.10 جنيه للشراء، و57.84 جنيه للبيع، وسعر اليورو في بنك مصر 57.10 جنيه للشراء، و57.84 جنيه للبيع.

وجاء سعر اليورو فى بعض البنوك كالتالى:



سعر اليورو في البنك المركزي المصري

57.64 جنيه للشراء

57.81 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلى المصري

57.10 جنيه للشراء.

57.84 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك مصر

57.10 جنيه للشراء.

57.84 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك الاسكندرية

57.1 جنيه للشراء.

57.84 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك التجارى الدولى

57.10 جنيه للشراء.

57.84 جنيه للبيع.

سعر اليورو في مصرف أبو ظبى الاسلامى

57.28 جنيه للشراء.

57.63 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك البركة

57.10 جنيه للشراء.

57.84 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك قناة السويس

57.28 جنيه للشراء.

58.02 جنيه للبيع ﷼