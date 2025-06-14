شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار اليوم السبت.. استقرار العملة الأميركية مقابل الجنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر سعر الدولار اليوم، أمام الجنيه، في التعاملات لدى الصرافات خلال الإجازة، حيث يتم بيع وشراء الدولار في الصرافات مع توقف التداول لدى البنوك.

سجل سعر الدولار اليوم السبت 14-6-2025 أمام الجنيه المصري وفقا لاخر تحديث بالبنوك المصرية الخميس الماضي نتيجة العطلة الأسبوعية، بالبنك المركزي المصري 49.42 جنيه للشراء و 49.56 جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار اليوم، فى البنك الأهلي 49.72 جنيه للشراء 49.82 جنيه البيع، وفي بنك القاهرة سجل 49.72 جنيه للشراء 49.82 جنيه البيع و في البنك التجارى الدولى cib سعر إلى 49.72 جنيه للشراء 49.82 جنيه البيع.





سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى49.72 جنيه للشراء.

49.82 جنيه للبيع.





سعر الدولار فى بنك مصر49.72 جنيه للشراء.

49.82 جنيه للبيع.





سعر الدولار فى بنك الإسكندرية49.72 جنيه للشراء.

49.82 جنيه للبيع.





الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"49.72 جنيه للشراء.

49.82 جنيه للبيع.





سعر الدولار فى بنك القاهرة49.72 جنيه للشراء.

49.82 جنيه للبيع.

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