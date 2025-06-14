شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم يرتفع لأعلى مستوى في 40 يومًا بمصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت شعبة الذهب، أخر تطورات سعر الذهب في مصر اليوم السبت 14 يونيو 2025، عقب ارتفاعًا ملحوظًا لأعلى مستوى في 40 يومًا بسبب أحداث الشرق الأوسط.

تزامن مع تصاعد التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط، ويسجل الذهب أعلى مستوى في شهر تقريباً، وسط توقعات بمزيد من الارتفاع في حالة تنامي الصراع

سعر الذهب في مصر اليوم:

عيار 24: 5542 جنيهًا للجرام

عيار 21: 4850 جنيهًا للجرام

عيار 18: 3233 جنيهًا للجرام

الجنيه الذهب: 38,800 جنيه

و نفّذت قوات الاحتلال الإسرائيلي ضربات جوية استهدفت منشآت عسكرية داخل إيران، في تصعيد عسكري خطير أعاد المخاوف للأسواق العالمية ودفع المستثمرين نحو الملاذات الآمنة.

ويُنظر إلى الذهب تقليديًا باعتباره أداة تحوط ضد التضخم والأزمات، خاصة في أوقات الاضطرابات السياسية والاقتصادية، ومع اشتداد التوتر في منطقة الشرق الأوسط، عاد الذهب ليؤكد مكانته كأحد أكثر الأصول أمانًا للمستثمرين.

تشهد أسعار الذهب في مصر تحركات مستمرة على مدار اليوم، حيث يتراوح التغير في السعر بين 20 إلي 30 جنيهًا صعودًا وهبوطًا، تأثرًا بتقلبات السعر الفوري في البورصات العالمية، وكذلك وفقًا لعوامل العرض والطلب المحلية، وسعر صرف الجنيه أمام الدولار.