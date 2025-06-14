شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم السبت 14-6-2025 فى قطر.. عيار 21 بـ350 ريال والان مع تفاصيل الخبر

يواصل الذهب تأرجحه في الأسواق العالمية، متأثرًا بالتغيرات في سعر الدولار وسياسات الفائدة العالمية ويلقى سعر الذهب اهتمامًا كبيرًا في قطر سواء من قبل المستثمرين أو المقبلين على الزواج.

أسعار الذهب اليوم في قطر

عيار 24 سجل 400 ريال

عيار 22 سجل 366.75 ريال

عيار 21 سجل 350 ريال

عيار 18 سجل 300 ريال

عيار 14 سجل 233.50 ريال

عيار 12 سجل 200 ريال

الاونصة 12 سجل 444.25 ريال

الجنيه الذهب 2800.75 ريال

الأونصة بالدولار 3416.62 دولار

وقامت كل من أوكرانيا وروسيا بالتصعيد من حدة التوترات قبل الجولة الثانية من محادثات السلام في إسطنبول، حيث وجهت أوكرانيا أحد أكبر الهجمات على روسيا منذ بداية هذه الحرب بالإضافة إلى هجوم روسي بطائرات مسيرة خلال الليل، الأمر الذي زاد من المخاوف في الأسواق لينعكس بارتفاع كبير في الطلي على الذهب كملاذ آمن.



وفي ظل تصاعد القلق بشأن تنامي ديون الحكومة الأمريكية وضعف الإقبال على سندات الخزانة الأمريكية لأجل 20 عامًا، يتزايد توجه المستثمرين نحو الملاذات الآمنة مثل الذهب لحماية أموالهم.