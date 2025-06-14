شكرا لقرائتكم خبر عن أجندة البورصة في ثالث أسبوع بشهر يونيو أبرزها انعقاد عمومية 11 شركة والان مع تفاصيل الخبر

ينتظر مساهمو البورصة المصرية، العديد من الأحداث الجوهرية خلال الأسبوع الثالث من شهر يونيو، أبرزها انعقاد عمومية 11 شركة تناقش أغلبها اعتماد نشاط الشركات ومراقب الحسابات عن القوائم المالية والميزانية، والمصادقة على القوائم المالية، وإبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر عام 2024، وتحديد مكافآت وبدلات رئيس وأعضاء مجلس الإدارة، والموافقة على تعيين مراقب الحسابات عن عام 2025 وتحديد أتعابه، والترخيص لمجلس الإدارة في تقديم التبرعات.

وتبدأ أحداث البورصة، اليوم السبت، بانعقاد الجمعية العامة العادية لشركات رمكو لإنشاء القرى السياحية، والمنصورة للدواجن، ومرسيليا المصرية الخليجية للاستثمار العقاري العربي، كما تعقد الجمعية العامة غير العادية لشركة المنصورة للدواجن للنظر في زيادة رأس المال المرخص للشركة من 235 إلى 600 مليون جنيه، ورأس المال المصدر من 125 مليون جنيه إلى 131.25 مليون جنيه بزيادة قدرها 6.25 مليون جنيه موزعة على 31.25 مليون سهم بقيمة اسمية 20 قرشًا للسهم، بما يعادل 5% من أسهم الشركة المصدرة لتطبيق نظام إثابة وتحفيز العاملين والمديرين وأعضاء مجلس الإدارة، وتعديل المواد 3،6،7،23 من النظام الأساسي للشركة.

وفي اليوم التالي تعقد الجمعية العامة العادية لشركتي أوراسكوم المالية القابضة، وراية القابضة للاستثمارات المالية، كما ينتهي الحق في التوزيع النقدي للمصرف المتحد، على أن يتم التوزيع بواقع 0.750 جنيه للسهم الواحد وذلك اعتبارًا من يوم 18 يونيو الجاري.

ويوم الإثنين 16 يونيو، ينتهي الحق في التوزيع النقدي للبنك المصري الخليجي على أن يتم توزيع الكوبون رقم (20) بواقع 0.5881129827 جنيه للسهم الواحد وذلك اعتبارًا من يوم 19 يونيو الجاري.

وفي منتصف الأسبوع، تعقد الجمعية العامة العادية لشركات العز للسيراميك والبورسلين-الجوهرة، والوادي العالمية للاستثمار والتنمية، وليسيكو مصر، وتنظر الأخيرة دمج كل من شركة ليسيكو للصناعات الخزفية، والسيراميك الدولية في شركة ليسيكو مصر، وذلك على أساس القيمة الدفترية للشركة الدامجة والشركات المندمجة طبقًا للقوائم المالية في 31 ديسمبر 2022 وهو التاريخ المتخذ أساسًا للاندماج، والنظر في تحفيض رأس مال الشركة، بعد إتمام إجراءات الاندماج، وذلك بإعدام أسهم الخزينة المملوكة لشركة ليسيكو للصناعات الخزفية.

وفي نفس اليوم ينتهي الحق في التوزيع النقدي لشركة الدلتا للتأمين، على أن يتم توزيع كوبون رقم (39) بواقع 2 جنيه للسهم الواحد يصرف على قسطين؛ الأول بقيمة جنيه ويصرف اعتبارًا من 22 يونيو، والثاني بقيمة جنيه ويصرف اعتبارًا من 21 سبتمبر المقبل.

ويوم الأربعاء 18 يونيو، تعقد الجمعية العامة العادية لشركات قناة السويس لتوطين التكنولوجيا، والنصر للأعمال المدنية، ومينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية، ويختتم الأسبوع، بانتهاء الحق في توزيع كوبون شركة بي انفستمنتس القابضة، وكوبون رقم (12) بواقع 0.0251306786 دولار للسهم الواحد وذلك اعتبارًا من 24 يونيو الجاري.