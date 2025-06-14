شكرا لقرائتكم خبر عن شركة وادي كوم إمبو: نستهدف مبيعات عقارية بالتقسيط بقيمة 68.2 مليون جنيه والان مع تفاصيل الخبر

قالت شركة وادي كوم امبو لاستصلاح الأراضي، إن الموازنة التقديرية للشركة للسنة المالية 2026/2025 تستهدف مبيعات عقارية بالتقسيط بمبلغ 68.2 مليون جنيه، وتحصيل مستحقات بقيمة 217 مليون جنيه عن أحكام قضائية نهائية من خلال المكتب الفني للتنفيذ بالتفتيش القضائي بوزارة العدل لتنفيذ هذه الأحكام، مشيرة إلى أنها حصلت على مبلغ 7.9 مليون جنيه من حكم نهائي على هيئة الأبنية التعليمية، ووجهت هذه القيمة لمركز كبار الممولين تحت حساب ضرائب الدخل عن الفترة من 2018 وحتى 2020.

أضافت الشركة، ردًا على تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات لمتابعة تنفيذ الخطة وتقويم الأداء عن الموازنة التقديرية للعام المالي 2025/2026، أن الموازنة استهدفت تكاليف نشاط بمبلغ 115.852 مليون جنيه، مرجعة سبب انخفاض المستهدف لعقود الأعمال المستجدة، إلى عدم طرح جهات الاسناد أعمال جديدة خلال الفترة الماضية في ضوء الظروف الاقتصادية، وتسعى الشركة للحصول على أعمال جديدة، لافتة إلى أنها تقدمت لعملية صرف مغطى بمنطقة القرنين لمساحة 1650 فدان بقيمة 14.254 مليون جنيه، وكذلك عملية الصرف المغطى بمنطقة سبل الأولى بمساحة 1850 فدان بقيمة 18.7 مليون جنيه، وبقيمة إجمالية 36 مليون جنيه، وسيتم إصدار أوامر الاسناد.

وردًا على استهداف موازنة شركة وادي كوم امبو لاستصلاح الأراضي إيرادت أخرى بمبلغ 2.5 مليون جنيه، أوضحت الشركة، مصادر هذه الإيرادات من مصاريف تنازل وفوائد تأخير على أقساط العقارات بالإضافة إلى فائدة السندات الحكومية، وكذلك ربح الأسهم المملوكة للشركة بأسمنت قنا.

أما بالنسبة لاستهداف الموازنة التقديرية أرباح رأسمالية بقيمة 9 ملايين جنيه، ذكرت شركة وادي كوم امبو لاستصلاح الأراضي، أن الموازنة تستهدف بيع أصول مخردة في حدود 6.5 مليون جنيه، وكذلك بيع شقة بكوم امبو وفيلا بقرية العدل بقيمة 2.5 مليون جنيه، مشيرة إلى أنه بالنسبة لعدم تحقيق الشركة أرباح رأسمالية خلال النصف الأول من العام المالي 2024/2025، جاء بسبب عدم إجراء مزاد، ومن المنتظر إجراء مزاد خلال العام المالي 2025/2026.

وحول استهداف الموازنة المقترحة تحقيق صافي ربح قبل الضرائب 98.4 مليون جنيه وبصافي ربح 76.5 مليون جنيه، أرجعت شركة وادي كوم امبو لاستصلاح الأراضي، إلى زيادة الإيرادات المنتظر حصول الشركة عليها من تنفيذ الأعمال ونشاط العقارات وفائدة الودائع.

وبالنسبة لاستهداف موازنة شركة وادي كوم امبو لاستصلاح الأراضي، فوائد دائنة عن ودائع متوقعة بمبلغ 220 مليون جنيه بمبلغ 50 مليون جنيه بنسبة 22.5%، أوضحت الشركة، أنه تحديد سعر الفائدة يتم تعديله شهريًا بواسطة البنك المركزي، وهذا لا يمكن توقعه سواء بالزيادة أو النقص، ولا يمكن الحساب على معدلات الفائدة المعمول بها حاليًا؛ لأنها استثنائية، وبخصوص الرصيد الفعلي في 31 ديسمبر 2024 يرجع ذلك إلى تحصيل الشركة الحكم القضائي الصادر ضد شركة مطاحن مصر العليا، وتم استلاك عدد 2 شيك بقيمة 116 مليون جنيه.