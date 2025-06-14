شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم السبت 14يونيو 2025 في السعودية.. عيار 21 بـ360.75 ريال والان مع تفاصيل الخبر

سجلت أسعار الذهب في السعودية، اليوم السبت، تحركات جديدة، ويحرص المواطنون والمستثمرون على متابعة تطورات الأسعار، خاصة مع تأثير التغيرات العالمية على السوق المحلية، ويأتي ذلك في ظل ترقب الأسواق لأي مستجدات قد تؤثر على سعر المعدن الأصفر عالميًا ومحليًا.

سعر الذهب اليوم في السعودية

عيار 24 سجل 412.25 ريال

عيار 22 سجل 378 ريالًا

عيار 21 سجل 360.75 ريال

عيار 18 سجل 309.25 ريال

عيار 14 سجل 240.50 ريال

عيار 12 سجل 206.25 ريال

الأونصة 12823.50 ريال

الجنيه الذهب 2886 ريال

الأونصة بالدولار 3419.62 دولار

على الصعيد العالمي، تأثرت أسعار الأوقية بعوامل متعددة، أبرزها التحركات في عوائد السندات الأمريكية وتغيرات في سعر صرف الدولار، وهو ما تسبب في تراجع سعر الأوقية بأكثر من 80 دولارًا، من مستويات تجاوزت 3400 دولار إلى نحو 3309 دولارات عند إغلاق الأسبوع، ويُعتقد أن المحادثات السياسية بين قادة الولايات المتحدة والصين قد لعبت دورًا في تهدئة التوترات، ما انعكس على أداء الذهب.