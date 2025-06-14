شكرا لقرائتكم خبر عن المحاسبات: مبالغة في تقدير إيرادات الشركة العامة لاستصلاح الأراضي خلال 26/25 والان مع تفاصيل الخبر

قال الجهاز المركزي للمحاسبات، إن الموازنة التقديرية للشركة العامة لاستصلاح الأراضي والتنمية والتعمير تضمنت مبالغة في تقدير إيرادات النشاط المستهدفة خلال موازنة عام 2025/2026، مبينًا أن الموازنة استهدفت تحقيق إيرادات نشاط بنحو 162 مليون جنيه للعام المالي 2026/2025 مقابل 160 مليون جنيه إيرادات نشاط مستهدفة خلال العام المالي الحالي بزيادة بقيمة 2 مليون جنيه بنسبة نمو سنوي 1.25% في حين أن إجمالي إيرادات النشاط المحققة خلال النصف الأول من العام المالي 2024/2025 بلغت 53.6 مليون جنيه بنسبة 33.5% فقط من مستهدف هذا العام.

أضاف الجهاز، في تقرير مراجعة مشروع الموازنة التخطيطية للشركة العامة لاستصلاح الأراضي والتنمية والتعمير عن العام المالي 2025/2026، أن إيرادات النشاط المستهدفة في موزانة العام المالي المقبل بلغت 56 مليون جنيه تحت مسمى أعمال متوقع الحصول عليها تمثل إيرادات غير مؤمنة ودون إيضاح لطبيعة تلك الأعمال، ودون وجود عقود بيعية لها، وبنسبة 34.6% من مستهدف العام البالغ نحو 162 مليون جنيه.

وذكر الجهاز المركزي للمحاسبات، أن الموازنة التقديرية للشركة العامة لاستصلاح الأراضي، استهدفت تحقيق صافي ربح بعد الضرائب بلغ 1.3 مليون جنيه خلال العام المالي المقبل مقابل 950 ألف جنيه صافي ربح مستهدف هذا العام بزيادة قدرها 351 ألف جنيه بنسبة 37% عن العام السابق، في حين أن الشركة حققت خسائر بنحو 24 مليون جنيه خلال النصف الأول من العام المالي الحالي 2024/2025 مما يتضخ معه المبالغة في صافي الربح المستهدف خلال موازنة العام المالي المقبل في ضوء ما ورد من نتائج فعلية.

أشار الجهاز المركزي للمحاسبات، إلى أن موازنة الشركة العامة لاستصلاح الأراضي، استهدفت تحقيق إيرادات بمبلغ 20 مليون جنيه للعام المالي 2025/2026 تمثل قيمة أرباح بيع أراضي ضمن النشاط الجاري، وهو نفس المستهدف للعام المالي 2024/2025، ولم يتم إيضاح لمساحة وبيان تلك الأراضي، حيث لم يتم تخفيض حساب/أراضي بغرض البيع بقيمة بيع أي مساحة من تلك الأراضي، فضلًا عن عدم تحقيق الشركة أي أرباح من بيع أراضي خلال النصف الأول من العام المالي الحالي، في حين بلغت أرباح بيع أراضي في 30 يونيو عام 2024 نحو 1.7 مليون جنيه، مما يشير إلى عدم صحة قيمة الإيرادات المدرجة بموازنة العام المالي المقبل.

ولفت الجهاز، إلى أن موازنة الشركة العامة لاستصلاح الأراضي، تحقيق إيرادات بمبلغ مليون جنيه للعام المالي 2025/2026 تمثل قيمة استكمال الأعمال المدنية بمحطة الطويسه محطة بلانة وهو نفس المستهدف العام المالي الحالي والسنوات السابقة دون استكمال تلك الأعمال، مشيرًا إلى مطالبة مصلحة الميكانيكا في 14 أكتوبر 2021، بنحو 30.5 مليون جنيه، وذلك قيمة تعويضات وغرامة تأخير ومبالغ تم صرفها بدون وجه حق بناء على محضر اللجنة الأعمال النزح بمحطتي الطويسة وبلانه، ورفعت الشركة دعوى بمحكمة القضاء الإداري بالقاهرة.

ذكر الجهاز، أن إيرادات النشاط المستهدفة تضمنت في موازنة العام المالي 2025/2026 نحو 61 مليون جنيه قيمة الأعمال المتبقية من تنفيذ عملية تنفيذ مرافق (مياه- صرف صحي - طرق فرمة ) بمدينة بنى سويف الجديدة والبالغ إجمالي قيمتها نحو 169.7 مليون جنيه، تم تنفيذ منها نحو 100.6 مليون جنيه حتى فبراير 2025، ومتوقع تنفيذ نحو 8 ملايين جنيه حتى 30 يونيو عام 2025، وتم استهداف تنفيذ باقي العملية في موازنة العام المالي المقبل بنحو 61 مليون جنيه في حين أن مدة تنفيذ العملية انتهت في 1 أغسطس 2024، الأمر الذى يشير استهداف الموازنة تنفيذ العملية بعد موعد انتهاء التنفيذ المحدد طبقا للتعاقد دون أن تفصح الشركة في موازنتها عن أسباب ذلك.

قالت الشركة العامة لاستصلاح الأراضي، إن موازنة العام المالي المقبل استهدفت خسائر مرحلة في 30 يونيو عام 2026 نحو 406.8 مليون جنيه بنسبة 624% من إجمالي قيمة حقوق المساهمين في ذات التاريخ والبالغة نحو 65.1 مليون جنيه على الرغم من انتهاء المدة المحددة للشركات المخاطبة بالقانون رقم 185 لسنة 2020 المعدل لقانون شركات قطاع الاعمال رقم 203 لسنة 1991 لتوفيق أوضاعها حال تجاوز خسائرها كامل قيمة حقوق المساهمين بها والمنصوص عليها.