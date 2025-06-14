الاقتصاد

سعر الذهب اليوم السبت 14 يونيو 2025.. أسبوع عاصف

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سعر الذهب اليوم السبت 14 يونيو 2025.. أسبوع عاصف

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القاهرة - سامية سيد - كتب إسلام سعيد

السبت، 14 يونيو 2025 01:00 ص
مع ارتفاع الطلب على الملاذ الآمن وفي ظل تنامي الأحداث واستهداف إيران، ننشر سعر الذهب في مصر اليوم السبت 14 يونيو 2025، عقب ارتفاعًا ملحوظًا، بالتزامن مع تصاعد التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط.

 

ونفّذت قوات الاحتلال الإسرائيلي ضربات جوية استهدفت منشآت عسكرية داخل إيران، في تصعيد عسكري خطير أعاد المخاوف للأسواق العالمية ودفع المستثمرين نحو الملاذات الآمنة.

 

 

سعر الذهب في مصر اليوم:
 

عيار 24: 5542 جنيهًا للجرام

عيار 21: 4850 جنيهًا للجرام

عيار 18: 3233 جنيهًا للجرام

الجنيه الذهب: 38,800 جنيه


ويُنظر إلى الذهب تقليديًا باعتباره أداة تحوط ضد التضخم والأزمات، خاصة في أوقات الاضطرابات السياسية والاقتصادية، ومع اشتداد التوتر في منطقة الشرق الأوسط، عاد الذهب ليؤكد مكانته كأحد أكثر الأصول أمانًا للمستثمرين.

تشهد أسعار الذهب في مصر تحركات مستمرة على مدار اليوم، حيث يتراوح التغير في السعر بين 20 إلى 30 جنيهًا صعودًا وهبوطًا، تأثرًا بتقلبات السعر الفوري في البورصات العالمية، وكذلك وفقًا لعوامل العرض والطلب المحلية، وسعر صرف الجنيه أمام الدولار.

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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