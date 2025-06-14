شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم السبت 14 يونيو 2025.. أسبوع عاصف والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب إسلام سعيدالسبت، 14 يونيو 2025 01:00 ص
ونفّذت قوات الاحتلال الإسرائيلي ضربات جوية استهدفت منشآت عسكرية داخل إيران، في تصعيد عسكري خطير أعاد المخاوف للأسواق العالمية ودفع المستثمرين نحو الملاذات الآمنة.
سعر الذهب في مصر اليوم:
عيار 24: 5542 جنيهًا للجرام
عيار 21: 4850 جنيهًا للجرام
عيار 18: 3233 جنيهًا للجرام
الجنيه الذهب: 38,800 جنيه
ويُنظر إلى الذهب تقليديًا باعتباره أداة تحوط ضد التضخم والأزمات، خاصة في أوقات الاضطرابات السياسية والاقتصادية، ومع اشتداد التوتر في منطقة الشرق الأوسط، عاد الذهب ليؤكد مكانته كأحد أكثر الأصول أمانًا للمستثمرين.
تشهد أسعار الذهب في مصر تحركات مستمرة على مدار اليوم، حيث يتراوح التغير في السعر بين 20 إلى 30 جنيهًا صعودًا وهبوطًا، تأثرًا بتقلبات السعر الفوري في البورصات العالمية، وكذلك وفقًا لعوامل العرض والطلب المحلية، وسعر صرف الجنيه أمام الدولار.
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