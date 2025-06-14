شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم السبت 14 يونيو 2025.. عيار 14 بدون مصنعية بـ3230 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

لا تزال أسعار الذهب في مصر مرتبطة بتحركات الأسواق العالمية، حيث تؤثر أسعار النفط، والسياسات النقدية، وتقلبات العملات الرئيسية في توجهات المستثمرين، وتتابع الأسواق المحلية أسعار الذهب وسط تأثيرات التوترات الجيوسياسية العالمية، والتي تلعب دورًا في تحديد توجهات الطلب على المعدن النفيس، وننشر آخر تطورات سعر الذهب اليوم السبت في مصر.

أسعار الذهب في مصر اليوم

عيار 24: 5542 جنيهًا للجرام

عيار 21: 4850 جنيهًا للجرام

عيار 18: 3233 جنيهًا للجرام

الجنيه الذهب: 38,800 جنيه

وتجدر الإشارة إلى أن كافة الأسعار المنشورة في سياق هذا التقرير قابلة للتغير على مدار الساعة ، كما يضاف عليها رسوم المصنعية والضريبة والدمغة، بالإضافة إلى تطورات السعر الفوري للذهب عالميًا.