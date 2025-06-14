شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الذهبية.. 4 شركات بالبورصة بأكثر من 20% خلال ثاني أسبوع في يونيو والان مع تفاصيل الخبر

ارتفعت أسهم 4 شركات بالبورصة المصرية، بنسبة تفوق 2% خلال ثاني أسبوع في شهر يونيو الجاري، مدفوعة بتحقيق نتائج أعمال إيجابية، ومضاربات على الأسهم، وضمت قائمة الأسهم الذهبية لهذا الأسبوع:

1-القناة للتوكيلات الملاحية بنسبة 20.37% ليصل إلى مستوى 33.450 جنيه.

2- القاهرة الوطنية للاستثمار والأوراق المالية بنسبة 34.92% ليصل إلى مستوى 36.090 جنيه.

3- وثائق صندوق استثمار اودن للاستثمار في الأسهم المصرية-كسب بنسبة 43.33% ليصل إلى مستوى 1.720 جنيه.

4- سماد مصر (ايجيفرت) بنسبة 59.21% ليصل إلى مستوى 166.800 جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي "إيجي إكس 30" للبورصة المصرية قد تراجع بنسبة 0.51% ليغلق عند مستوى 32511.68 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهي، وهبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوي الأوزان"، بنسبة 1.24% ليغلق عند مستوى 9605.19 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوي الأوزان" انخفاضًا بنسبة 0.91% ليغلق عند مستوى 13070.09 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" انخفاضًا بنسبة 0.51% ليغلق عند مستوى 40563.22 نقطة، وهبط مؤشر تميز بنسبة 3.43% ليغلق عند مستوى 12080.84 نقطة.

