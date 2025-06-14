شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الجمعة 13 يونيو 2025..عيار 24 بدون مصنعية بـ5542 جنيهًا والان مع تفاصيل الخبر

أسعار الذهب في مصر اليوم

عيار 24: 5542 جنيهًا للجرام

عيار 21: 4850 جنيهًا للجرام

عيار 18: 3233 جنيهًا للجرام

الجنيه الذهب: 38,800 جنيه

ويأتي التحول الحاد في الأسواق عقب شن الكيان الصهيوني ضربات جوية استهدفت منشآت نووية داخل إيران، ما أجج المخاوف بشأن تصاعد النزاع في المنطقة، بالتزامن مع تعثر المفاوضات الأمريكية الرامية لوقف الأنشطة النووية الإيرانية، ومع ازدياد التوترات الجيوسياسية، اتجه المستثمرون نحو الذهب كملاذ آمن، متجاهلين أي تطورات على صعيد المفاوضات التجارية.

وتجدر الإشارة إلى أن كافة الأسعار المنشورة في سياق هذا التقرير قابلة للتغير على مدار الساعة، كما يضاف عليها رسوم المصنعية والضريبة والدمغة، بالإضافة إلى تطورات السعر الفوري.