شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم السبت 14 يونيو 2025 فى البحرين.. عيار 18 بـ31 دينار والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب حسام الشقويرىالجمعة، 13 يونيو 2025 10:00 م
شهدت أسعار الذهب في البحرين، اليوم السبت، تغيرات جديدة، وسط تقلبات الأسواق العالمية وحركة العرض والطلب المحلية، وفي هذا التقرير، نقدم لكم تفاصيل الأسعار المحدثة لكل العيارات، بالإضافة إلى العوامل المؤثرة في حركة السوق.أسعار الذهب في البحرين
عيار 24 سجل 41.350 دينار
عيار 22 سجل 37.900 دينار
عيار 21 سجل 36.175 دينار
عيار 18 سجل 31.000 دينار
عيار 14 سجل 24.125 دينار
عيار 12 سجل 20.675 دينار
الاونصة 1285.775 دينار
الجنيه الذهب 289.375 دينار
الأونصة بالدولار3419.62 دولار
وعلى صعيد البيانات الاقتصادية شهد مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأمريكي ارتفاع سنوي بنسبة 2.1% في أبريل مقارنة بتوقعات 2.2%، وبعد صدور التقرير واصل المتداولون المراهنة على أن البنك الفيدرالي الأمريكي سيخفض أسعار الفائدة في سبتمبر.
ومع بلوغ أسعار الذهب مؤخرًا مستوى قياسيًا جديدًا، فإن الاتجاه الصعودي لا يزال قائمًا، وقد يظل الذهب مدعومًا طالما استمرت حالة عدم اليقين بشأن الرسوم الأمريكية.
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