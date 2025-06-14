شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم السبت 14 يونيو 2025 فى البحرين.. عيار 18 بـ31 دينار والان مع تفاصيل الخبر

شهدت أسعار الذهب في البحرين، اليوم السبت، تغيرات جديدة، وسط تقلبات الأسواق العالمية وحركة العرض والطلب المحلية، وفي هذا التقرير، نقدم لكم تفاصيل الأسعار المحدثة لكل العيارات، بالإضافة إلى العوامل المؤثرة في حركة السوق.

أسعار الذهب في البحرين

عيار 24 سجل 41.350 دينار

عيار 22 سجل 37.900 دينار

عيار 21 سجل 36.175 دينار

عيار 18 سجل 31.000 دينار

عيار 14 سجل 24.125 دينار

عيار 12 سجل 20.675 دينار

الاونصة 1285.775 دينار

الجنيه الذهب 289.375 دينار

الأونصة بالدولار3419.62 دولار

وعلى صعيد البيانات الاقتصادية شهد مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأمريكي ارتفاع سنوي بنسبة 2.1% في أبريل مقارنة بتوقعات 2.2%، وبعد صدور التقرير واصل المتداولون المراهنة على أن البنك الفيدرالي الأمريكي سيخفض أسعار الفائدة في سبتمبر.

ومع بلوغ أسعار الذهب مؤخرًا مستوى قياسيًا جديدًا، فإن الاتجاه الصعودي لا يزال قائمًا، وقد يظل الذهب مدعومًا طالما استمرت حالة عدم اليقين بشأن الرسوم الأمريكية.