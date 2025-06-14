شكرا لقرائتكم خبر عن صعود 7 قطاعات بالبورصة خلال أسبوع على رأسها خدمات النقل بنسبة 6.2% والان مع تفاصيل الخبر

تباين أداء مؤشرات قطاعات البورصة المصرية، خلال تعاملات الأسبوع المنتهي، إذ ارتفعت 7 قطاعات على رأسها خدمات النقل والشحن بنسبة 6.2%، أعقبه قطاع التجارة والموزعون بنسبة 5.7%، يليه قطاع المنسوجات والسلع المعمرة، والسياحة والترفيه بنسبة 2.8%، 2.5%، على التوالي، وقفز قطاع الخدمات المالية غير المصرفية بنسبة 0.6%، وزاد قطاع الموارد الأساسية بنسبة 0.3%، ونما قطاع مواد البناء بنسبة 0.1%.

فيما تراجعت 8 قطاعات بالبورصة خلال أسبوع على رأسها الأغذية والمشروبات والتبغ بنسبة 3%، وهبط قطاع المقاولات والإنشاءات الهندسية بنسبة 1.9%، وانخفض قطاع العقارات بنسبة 1.4%، ونزل قطاع الرعاية الصحية والأدوية بنسبة 1%، ثم قطاعا الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات، والخدمات التعليمية بنسبة 0.7%، 0.6%، على التوالي، وأخيرًا قطاعا البنوك، والاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 0.3%.

وكان المؤشر الرئيسي "إيجي إكس 30" للبورصة المصرية قد تراجع بنسبة 0.51% ليغلق عند مستوى 32511.68 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهي، وهبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوي الأوزان"، بنسبة 1.24% ليغلق عند مستوى 9605.19 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوي الأوزان" انخفاضًا بنسبة 0.91% ليغلق عند مستوى 13070.09 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" انخفاضًا بنسبة 0.51% ليغلق عند مستوى 40563.22 نقطة، وهبط مؤشر تميز بنسبة 3.43% ليغلق عند مستوى 12080.84 نقطة.

وربح رأس المال السوقي للبورصة المصرية نحو 9.5 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى، ليغلق عند مستوى 2.296 تريليون جنيه، بنسبة نمو 0.4%، وارتفع رأس المال السوقي للمؤشر الرئيسي من 1.308 تريليون جنيه إلى 1.329 تريليون جنيه، بنسبة نمو 1.5%، فيما تراجع رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 430.7 مليار جنيه إلى 428.4 مليار جنيه بنسبة انخفاض 0.5%.