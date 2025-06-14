الاقتصاد

سعر الدولار اليوم الجمعة 13-6-2025 يستقر عند 49.72 جنيه ببنك الإسكندرية

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  • سعر الدولار اليوم الجمعة 13-6-2025 يستقر عند 49.72 جنيه ببنك الإسكندرية 1/3
  • سعر الدولار اليوم الجمعة 13-6-2025 يستقر عند 49.72 جنيه ببنك الإسكندرية 2/3
  • سعر الدولار اليوم الجمعة 13-6-2025 يستقر عند 49.72 جنيه ببنك الإسكندرية 3/3

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القاهرة - سامية سيد - كتب هانى الحوتى

الجمعة، 13 يونيو 2025 10:00 م

ثبت سعر الدولار اليوم الجمعة 13-6-2025، أمام الجنيه المصري، فى بنك الإسكندرية، سجل 49.72 جنيه للشراء، 49.82 جنيه للبيع، واستقر سعر الدولار أمام الجنيه بالبنك التجارى الدولى-cib عند 49.72 جنيه للشراء، 49.82 جنيه للبيع.

وسجل متوسط سعر صرف الدولار أمام الجنيه فى البنك المركزى المصرى عند 49.71 جنيه للشراء، 49.85 جنيه للبيع، وفي البنك الأهلي المصري عند سعر 49.72 جنيه للشراء، 49.82 جنيه للبيع.

ويقدم ”الخليج 365”، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كل البنوك المصرية والسوق المصري، وتشمل تحديثا فوريًا للأسعار حال تغيرها.

وسجل سعر الدولار في البنوك كالتالي:
 

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دولار

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

49.71 جنيه للشراء.

49.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

49.72 جنيه للشراء.

49.82 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

49.72 جنيه للشراء.

49.82 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية
 

49.72 جنيه للشراء.

49.82 جنيه للبيع.

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دولار

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي "cib"

49.72 جنيه للشراء.

49.82 جنيه للبيع.

سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي


49.88 جنيه للشراء.

49.98 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك البركة


49.72 جنيه للشراء.

49.82 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس


49.72 جنيه للشراء.

49.82 جنيه للبيع.

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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