شكرا لقرائتكم خبر عن بعد ضرب إيران.. سعر الذهب اليوم الجمعة 13 يونيو 2025 والان مع تفاصيل الخبر

مع تنامي الأحداث واستهداف إيران، ننشر سعر الذهب في مصر اليوم الجمعة 13 يونيو 2025، عقب ارتفاعًا ملحوظًا، بالتزامن مع تصاعد التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط، وذلك بعدما نفّذت قوات الاحتلال الإسرائيلي ضربات جوية استهدفت منشآت عسكرية داخل إيران، في تصعيد عسكري خطير أعاد المخاوف للأسواق العالمية ودفع المستثمرين نحو الملاذات الآمنة.

سعر الذهب في مصر اليوم:

عيار 24: 5542 جنيهًا للجرام

عيار 21: 4850 جنيهًا للجرام

عيار 18: 3233 جنيهًا للجرام

الجنيه الذهب: 38,800 جنيه



ويُنظر إلى الذهب تقليديًا باعتباره أداة تحوط ضد التضخم والأزمات، خاصة في أوقات الاضطرابات السياسية والاقتصادية، ومع اشتداد التوتر في منطقة الشرق الأوسط، عاد الذهب ليؤكد مكانته كأحد أكثر الأصول أمانًا للمستثمرين.

تشهد أسعار الذهب في مصر تحركات مستمرة على مدار اليوم، حيث يتراوح التغير في السعر بين 20 إلى 30 جنيهًا صعودًا وهبوطًا، تأثرًا بتقلبات السعر الفوري في البورصات العالمية، وكذلك وفقًا لعوامل العرض والطلب المحلية، وسعر صرف الجنيه أمام الدولار.

وتترقب الأسواق ما ستسفر عنه التطورات في الملف الإيراني، وسط تخوفات من انزلاق الأمور إلى مواجهة أوسع قد تؤثر على استقرار أسواق الطاقة والنقد في المنطقة، وهو ما قد يدفع بمزيد من الاستثمارات نحو الذهب كملاذ آمن.